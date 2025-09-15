Для тебя

Бюджет Украины 2026: сколько потратят на армию, пенсии и зарплаты

Мария Дзюба, редактор сайта 15 сентября 2025, 20:25 3 мин.
Бюджет Украины 2026: сколько потратят на армию, пенсии и зарплаты
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь