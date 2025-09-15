Бюджет Украины 2026: сколько потратят на армию, пенсии и зарплаты

Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2026 год, который впоследствии будет передан на рассмотрение Верховной Рады.
Главными приоритетами, согласно заявлению премьер-министра Юлии Свириденко, остаются безопасность, оборона и социальная устойчивость.
Ключевые показатели проекта бюджета на 2026 год
Планируемые доходы бюджета на 2026 год составляют 2 трлн 826 млрд гривен, что на 446,8 млрд гривен больше, чем в 2025 году.
Расходы предусматриваются на уровне 4,8 трлн. гривен, что превышает показатели текущего года на 415 млрд. гривен.
Прогнозируемый дефицит бюджета должен снизиться до 18,4% ВВП, что на 3,9% меньше, чем в 2025 году. Украина также будет нуждаться во внешнем финансировании в размере 2,08 трлн гривен.
Основные направления финансирования
Безопасность и оборона
На оборону планируется выделить 2,8 трлн. гривен, что составляет 27,2% ВВП.
Это финансирование будет направлено на денежное обеспечение военных, поддержку их семей, усиление противовоздушной обороны и производство собственного оружия, включая дроны.
На само производство оружия запланировано не менее 44,3 млрд. гривен.
Социальная сфера и образование
Правительство значительно увеличивает финансирование социальных программ. На пенсионное обеспечение предусмотрено 1 трлн 27 млрд гривен с учетом индексации пенсий.
На социальную сферу, включая помощь для ВПЛ и лиц с инвалидностью, выделят 467,1 млрд гривен.
Также предполагается финансирование для поддержки демографического развития, в частности, выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за младенцами.
Сфера образования получит 265,4 млрд. гривен. Планируется поэтапное повышение зарплаты педагогов на 50%, бесплатное питание для всех школьников (1-11 классов) с октября 2026 года и удвоение стипендий для студентов.
Здравоохранение и бизнес
На здравоохранение выделят 258 млрд. гривен. Планируется повышение зарплат для врачей первичной и экстренной помощи до 35 тыс. гривен.
Также продолжат действовать программы безвозмездных лекарств и “Чекап 40+”, на которые выделят 10 млрд гривен для комплексного обследования граждан в возрасте от 40 лет.
Для поддержки бизнеса предусмотрено 41,5 млрд гривен, которые пойдут на программы “5-7-9%”, “Є-оселя”, а также на поддержку разработчиков оборонных технологий Brave1.
Контекст и будущие сценарии
Согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, правительство рассматривает два сценария для военных расходов:
Прекращение огня: оборонные расходы составят 1,817 трлн. гривен.
Продолжение боевых действий: расходы возрастут до 2,6 трлн. гривен.
Нынешние потребности Украины в обороне, как отмечала глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа, составляют не менее 120 млрд долларов.
