Бюджет Украины 2026: сколько потратят на армию, пенсии и зарплаты

Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2026 год, который впоследствии будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Главными приоритетами, согласно заявлению премьер-министра Юлии Свириденко, остаются безопасность, оборона и социальная устойчивость.

Ключевые показатели проекта бюджета на 2026 год

Планируемые доходы бюджета на 2026 год составляют 2 трлн 826 млрд гривен, что на 446,8 млрд гривен больше, чем в 2025 году.

Расходы предусматриваются на уровне 4,8 трлн. гривен, что превышает показатели текущего года на 415 млрд. гривен.

Прогнозируемый дефицит бюджета должен снизиться до 18,4% ВВП, что на 3,9% меньше, чем в 2025 году. Украина также будет нуждаться во внешнем финансировании в размере 2,08 трлн гривен.

Основные направления финансирования

Безопасность и оборона

На оборону планируется выделить 2,8 трлн. гривен, что составляет 27,2% ВВП.

Это финансирование будет направлено на денежное обеспечение военных, поддержку их семей, усиление противовоздушной обороны и производство собственного оружия, включая дроны.

На само производство оружия запланировано не менее 44,3 млрд. гривен.

Социальная сфера и образование

Правительство значительно увеличивает финансирование социальных программ. На пенсионное обеспечение предусмотрено 1 трлн 27 млрд гривен с учетом индексации пенсий.

На социальную сферу, включая помощь для ВПЛ и лиц с инвалидностью, выделят 467,1 млрд гривен.

Также предполагается финансирование для поддержки демографического развития, в частности, выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за младенцами.

Сфера образования получит 265,4 млрд. гривен. Планируется поэтапное повышение зарплаты педагогов на 50%, бесплатное питание для всех школьников (1-11 классов) с октября 2026 года и удвоение стипендий для студентов.

Здравоохранение и бизнес

На здравоохранение выделят 258 млрд. гривен. Планируется повышение зарплат для врачей первичной и экстренной помощи до 35 тыс. гривен.

Также продолжат действовать программы безвозмездных лекарств и “Чекап 40+”, на которые выделят 10 млрд гривен для комплексного обследования граждан в возрасте от 40 лет.

Для поддержки бизнеса предусмотрено 41,5 млрд гривен, которые пойдут на программы “5-7-9%”, “Є-оселя”, а также на поддержку разработчиков оборонных технологий Brave1.

Контекст и будущие сценарии

Согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, правительство рассматривает два сценария для военных расходов:

Прекращение огня: оборонные расходы составят 1,817 трлн. гривен.

Продолжение боевых действий: расходы возрастут до 2,6 трлн. гривен.

Нынешние потребности Украины в обороне, как отмечала глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа, составляют не менее 120 млрд долларов.

