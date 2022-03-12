Как быстро зарядить телефон — пять действенных способов

Во время войны функционал гаджетов украинцев получил новый смысл — именно благодаря им мы узнаем актуальную информацию о ситуации в стране, а также воздушных тревогах.

Телефон разряжается всегда в самый неподходящий момент, но во время боевых действий у нас просто нет нескольких часов для его зарядки.

Вот несколько действенных советов, как ускорить подзарядку телефона.

Заряжай от розетки

Если у тебя есть выбор, заряжать телефон от USB-кабеля или розетки, всегда выбирай второе. Это связано с количеством тока, который может получать телефон.

Также для зарядки используй кабель, который был в комплекте с телефоном или по крайней мере является его надежной заменой.

Закрой все приложения

Приложения, работающие в фоновом режиме, все равно используют заряд телефона и замедляют зарядку батареи. Поэтому лучше их выключить.

Включи режим “в самолете”

Режим “в самолете” ограничивает количество энергии, которую тратит телефон. Это происходит благодаря отключению всех беспроводных подключений: Wi-Fi, сотовой связи, Bluetooth, GPS и радиочастотной связи ближнего действия (NFC).

Если ты не ожидаешь важных звонков, то можешь не выключать этот режим даже после зарядки. Так аккумулятор будет истощаться гораздо медленнее.

Выключи телефон

Выключи телефон на время зарядки. Это радикальный, но наиболее эффективный способ ускорить подзарядку.

Пока телефон восстанавливает силы, поищи альтернативный источник новостей.

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Функция быстрой зарядки

И такое тоже есть. Технология быстрой зарядки реально работает!

Правда, не все телефоны поддерживают эту функцию. Проверь это в своих настройках.

Если ты зарядил(-ла) телефон, но сеть твоего оператора недоступна, ты можешь перейти на сеть других операторов. В Украине запускают национальный роуминг. Читай, что это значит и как им воспользоваться.