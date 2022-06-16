Финансовая поддержка многодетных семей от UNICEF: второй этап программы Спільно с расширенными критериями

В апреле стартовала программа финансовой помощи от UNICEF Спільно. Ее целью является поддержка многодетных украинских семей во время войны. Теперь критерии для участия в программе существенно расширились.

Читай дальше, кто сможет получить дополнительные выплаты, как подать заявку и какая сумма денежной помощи.

Как расширились критерии соответствия

Во втором этапе программы, который начался 15 июня, могут принять участие семьи, которые:

Сейчас также смотрят

имеют троих и больше детей в возрасте до 18 лет; имеют по крайней мере одного ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Раньше подать заявку могли только многодетные семьи, имеющие по крайней мере одного ребенка до двух лет, а также воспитывающие двоих и более детей, среди которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью.

Получить денежную помощь можно независимо от статуса ВПЛ и в любом регионе Украины. Однако согласно правилам программы семья не должна была получать выплаты от UNICEF или другой международной гуманитарной организации после 24 февраля.

Как зарегистрироваться на программу

Зайти на веб-сайт UNICEF. Заполнить форму. Получить SMS с подтверждением прохождения первого этапа проверки на номер, указанный в заявке. Этот процесс длится до двух недель. Получить средства на указанный в заявке банковский счет. После денежного перевода приходит SMS с номера 4224 для подтверждения получения платежа.

Если ты не можешь зарегистрироваться самостоятельно и находишься в Житомирской, Киевской или Кировоградской областях, обратись в отдел социальной защиты населения в твоей общине или районе. Там тебе помогут оформить денежную помощь.

Не подавай заявки несколько раз, ведь это задерживает процесс проверки аппликантов на соответствие критериям программы.

Читать по теме Денежная помощь от ADRA Ukraine: кто и как может получить выплаты Рассказываем о новой денежной помощи для украинцев и кто ее может получить.

Сумма денежной помощи

UNICEF предоставляет многодетным семьям одноразовую финансовую помощь за три месяца, которая составляет 2220 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

Учти, что идентификационный код и номер счета в формате IBAN должен принадлежать тому человеку, который указан в заявке в качестве получателя средств.

Расчет помощи осуществляется по формуле: количество членов семьи х на 2220 грн х 3 месяца.

Например: 2220 грн х 5 человек х 3 месяца = 33 300 грн

Если у тебя есть вопросы по программе Спільно, ты можешь позвонить на бесплатную горячую линию 0 800 600 017 (работает ежедневно с 8:00 до 22:00).

Ранее мы рассказывали, как получить помощь от ООН украинским переселенцам.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!