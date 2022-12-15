Новая возможность: как отменить статус ВПЛ в Дії — пошаговая инструкция

Статус ВПЛ получили лица, вынужденные покидать свои дома из-за войны, которую развязала Россия. Но украинские военные делают все, чтобы каждый украинец мог как можно быстрее возвращаться в родные края. Теперь возник вопрос: как отменить статус ВПЛ, если ты вернулся домой?

Мы спешим успокоить тебя: никаких очередей выстаивать не нужно! Ведь в приложении Дія ты можешь отменить статус ВПЛ всего в несколько кликов.

Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в Дії.

Как отменить статус ВПЛ в Дії: пошаговая инструкция

Сейчас также смотрят Открой приложение Дія В нем найди свой статус ВПЛ: нажми на него. У тебя откроется меню удостоверения ВПЛ В нем выбери функцию Отменить статус ВПЛ. Внизу нажми Начать В течение 15 минут тебе поступит уведомление с результатом и данные обновляются автоматически.

Отменить статус ВПЛ можно и другим образом. Для этого необходимо:

Написать заявление в учреждение по социальной защите населения РГА, исполнительного городского или районного органа по месту жительства;

ЦНАПы также принимают заявления.

Заявление рассматривают в течение нескольких календарных дней и вносят обновленные данные в Единую информационную базу данных о ВПЛ. Когда статус ВПЛ отменят, тебе сообщат.

А вот как получить справку ВПЛ в Дії, мы объясняли тебе ранее: читай в нашем материале.

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