Новая возможность: как отменить статус ВПЛ в Дії — пошаговая инструкция

Статус ВПЛ получили лица, вынужденные покидать свои дома из-за войны, которую развязала Россия. Но украинские военные делают все, чтобы каждый украинец мог как можно быстрее возвращаться в родные края. Теперь возник вопрос: как отменить статус ВПЛ, если ты вернулся домой?
Мы спешим успокоить тебя: никаких очередей выстаивать не нужно! Ведь в приложении Дія ты можешь отменить статус ВПЛ всего в несколько кликов.
Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в Дії.
Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в Дії.
В нем найди свой статус ВПЛ: нажми на него.
В нем выбери функцию Отменить статус ВПЛ.
В течение 15 минут тебе поступит уведомление с результатом и данные обновляются автоматически.
Отменить статус ВПЛ можно и другим образом. Для этого необходимо:
Заявление рассматривают в течение нескольких календарных дней и вносят обновленные данные в Единую информационную базу данных о ВПЛ. Когда статус ВПЛ отменят, тебе сообщат.
А вот как получить справку ВПЛ в Дії, мы объясняли тебе ранее: читай в нашем материале.
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