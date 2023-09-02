“Из-за войны у меня появилось РПП, не могу собраться с силами. С чего начать?”

Стресс из-за войны бросил украинцев и украинок в состояние, когда можно встретить депрессивные настроения, расстройства питания или другие проблемы, связанные с психоэмоциональной составляющей человека.

Распространенной проблемой является расстройство пищевого поведения — РПП. Как с ним бороться и помочь себе?

— Как бы трудно ни было, но нужно найти силы и ресурсы для того, чтобы улучшать свое физическое и ментальное состояние. Так, как ты находишь силы на то, чтобы поутру проснуться и пойти на работу, умыться и почистить зубы.

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Нужно найти собственную глубину, пробуждать себя, заставлять, иногда даже наругать себя.

Да, здесь действительно может работать правило “начинать с маленького”. Потренироваться не 40 минут, а десять для начала. Сделать утренний уход — даже минимальный. Приготовить завтрак с приятными для себя эмоциями.

Лучше в такие моменты окружать себя приятными вещами: увлекательной аудиокнигой, медитацией, музыкой. Можно сделать пятиминутную зарядку утром и уже иметь новые ощущения или даже прилив энергии.

Если у тебя нет ресурсов и сил, позанимавшись — ты их приобретаешь. У тебя снимается напряжение, потому что чем больше ты лежишь — тем больше тебе хочется лежать ещё.

Постепенно такие ежедневные упражнения станут привычкой и уже будут вызывать положительные эмоции.

Заведи ежедневник, где ты будешь помечать свое меню и контролировать количество потребленной за день еды.

А ещё — попробуй в начале своего пути добавить в рутину обязательную прогулку пешком.

Как не довести себя до РПП и каких “советов” по похудению лучше избегать, мы рассказывали раньше.

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