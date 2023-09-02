“Из-за войны у меня появилось РПП, не могу собраться с силами. С чего начать?”

Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ
Стресс из-за войны бросил украинцев и украинок в состояние, когда можно встретить депрессивные настроения, расстройства питания или другие проблемы, связанные с психоэмоциональной составляющей человека.
Распространенной проблемой является расстройство пищевого поведения — РПП. Как с ним бороться и помочь себе?
— Как бы трудно ни было, но нужно найти силы и ресурсы для того, чтобы улучшать свое физическое и ментальное состояние. Так, как ты находишь силы на то, чтобы поутру проснуться и пойти на работу, умыться и почистить зубы.
Нужно найти собственную глубину, пробуждать себя, заставлять, иногда даже наругать себя.
Нужно найти собственную глубину, пробуждать себя, заставлять, иногда даже наругать себя.
Да, здесь действительно может работать правило “начинать с маленького”. Потренироваться не 40 минут, а десять для начала. Сделать утренний уход — даже минимальный. Приготовить завтрак с приятными для себя эмоциями.
Лучше в такие моменты окружать себя приятными вещами: увлекательной аудиокнигой, медитацией, музыкой. Можно сделать пятиминутную зарядку утром и уже иметь новые ощущения или даже прилив энергии.
Если у тебя нет ресурсов и сил, позанимавшись — ты их приобретаешь. У тебя снимается напряжение, потому что чем больше ты лежишь — тем больше тебе хочется лежать ещё.
Постепенно такие ежедневные упражнения станут привычкой и уже будут вызывать положительные эмоции.
Заведи ежедневник, где ты будешь помечать свое меню и контролировать количество потребленной за день еды.
Заведи ежедневник, где ты будешь помечать свое меню и контролировать количество потребленной за день еды.
А ещё — попробуй в начале своего пути добавить в рутину обязательную прогулку пешком.
Как не довести себя до РПП и каких “советов” по похудению лучше избегать, мы рассказывали раньше.
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