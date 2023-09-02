Советы

“Из-за войны у меня появилось РПП, не могу собраться с силами. С чего начать?”

Отвечает
Марина Боржемська
Марина Боржемская

Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

Виктория Мельник, редактор сайта 02 сентября 2023, 12:00
РХП
Фото: Pexels

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Советы

“Из-за войны у меня появилось РПП, не могу собраться с силами. С чего начать?”
Отвечает
Марина Боржемська
Марина Боржемская
Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

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