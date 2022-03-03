Как спастись во время обрушения дома — простые правила от Минздрава

Россия продолжает занимать позицию страны-агрессора и обстреливает мирные города и села.

Во время этих обстрелов снаряды попадают в жилые дома, больницы, здания городских властей. Часто это многоэтажные дома, из которых может быть трудно убежать.

Минздрав Украины в своем Telegram сообщил, что делать, если чувствуешь, что дом рушится.

Если ты услышал(-а) сильный взрыв и находишься в здании или почувствовал(-а), что здание теряет устойчивость, деформируется, нужно убегать как можно скорее, по возможности сообщив соседям об опасности.

Спускаться нужно исключительно по лестнице, не пользоваться лифтом.

Нужно остановить тех, кто хочет прыгать с балкона выше первого этажа.

Обязательно нужно звонить в экстренные службы помощи.

Если нет возможности покинуть здание

Если ты понимаешь, что не успеешь добежать вниз, нужно найти как можно более безопасное место для того, чтобы спрятаться дома.

Это могут быть:

проемы двери, в углу под столом;

места под балками и каркасами;

ни в коем случае не стоит выходить на балкон; нужно держаться как можно дальше от окон;

по возможности перекрыть газ, воду и обесточить помещение.

Что делать если попал в завал

Если ты оказался(-лась) под завалом, надо звать на помощь и ждать, пока тебя освободят.

Если ты чувствуешь, что предметы, которыми тебя завалило, не слишком тяжелые, попробуй их потихоньку разобрать.

Если очень тяжелые, лучше лишний раз не двигаться и звать на помощь. Даже в течение нескольких часов.

Также очень важно избежать переохлаждения. Для связи можно стучать по батареям и трубам.

Чтобы максимально обезопасить себя, нужно знать все инструкции, как поступать в разных ситуациях. Раньше мы рассказывали о том, что делать в чрезвычайной ситуации.