Усыновление во время войны: как происходит процедура, какие документы нужны и кто может это сделать

До войны в Украине было более 69 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения 110 детей получили статус потерявших родителей, у 229 детей свидетельство о смерти родителей не зарегистрировано или отсутствует вовсе, еще о родителях 125 детей ничего нельзя выяснить.

К сожалению, эти цифры лишь приблизительны, ведь неизвестно, сколько детей потеряли свои семьи на оккупированных или недавно освобожденных территориях.

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Чтобы у каждого осиротевшего малыша был дом, в Украине упрощают процедуру усыновления, чтобы такие дети получили временное убежище у родных или полноценную новую семью.

Однако не только родные могут усыновлять сирот. Мы расскажем, как упрощается процедура усыновления, кто имеет право получить опеку над ребенком и какие документы нужно собрать.

Кто может взять опеку над ребенком

Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук рассказала, что чаще всего, когда находят ребенка, родители которого погибли или пропали без вести, пытаются разыскать других родных и родственников.

Родные и близкие

Часто осиротевшие дети не нуждаются во временном убежище именно потому, что их берут под опеку родные и близкие. Иногда родные не могут полноценно усыновить ребенка, но могут оформить временную опеку.

Так случилось и в семье Нины Шкарабури, которая в 63 года осталась сама заботиться о четырех внуках.

Мать детей умерла полтора года назад от коронавируса, когда рожала младшую дочь. А отец погиб в Мариуполе от рук оккупантов.

После тяжелой эвакуации из Мариуполя в Одессу к племяннице женщина начала заниматься вопросом усыновления своих внуков.

Проблемой Нины было то, что она не могла получить справку о смерти отца детей, потому что его тело так и не попало в морг.

Однако женщине пошли на уступки, и она написала заявление, что мужчина пропал без вести. Таким образом, дети смогли остаться с ней, хотя формально она все еще не закончила процедуру усыновления, а является опекуном.

Временные опекуны

Семья, взявшая ребенка временно, может подать бумаги на опекунство, усыновление, если родные ребенка не находятся.

Так сделала одна из семей Мариуполя, когда покидала город. Супруги взяли с собой 9-летнего мальчика, сидевшего с ними месяц в подвале под обстрелами.

Отец ребенка пошел за водой и не вернулся, через некоторое время его пошла искать мать и тоже не вернулась.

Они эвакуировались в Днепр и обратилась в полицию и в службу по делам ребенка. Мальчик жил с семьей, пока службы искали родных, однако, поскольку никого не нашлось, семья оформила над ним опеку.

Кто не имеет права усыновлять украинских сирот

С начала полномасштабной войны люди, у которых нет украинского гражданства, не имеют права на усыновление или опеку осиротевших детей. То есть такая процедура запрещена всем иностранцам.

Об этом координационный штаб по защите прав детей совместно с МИД сообщили правительствам государств, в которые массово эвакуировались украинские дети.

И действительно, не разрешают усыновлять таких детей за границей даже украинцам по рождению, но с другим гражданством. В этом убедилась переводчица с немецкого на украинский в центре первоначальной регистрации беженцев.

Яна Циммерманн хотела усыновить полуторагодовалого осиротевшего мальчика, которого временная опекунша оставила в центре. Однако служба опеки не позволила этого сделать и отправила малыша в детдом.

Когда можно усыновить ребенка

Семья может усыновить ребенка в Украине в таких случаях:

когда малыши имеют статус сироты;

если они лишены родительской опеки;

если биологические родители дали нотариальное согласие на усыновление.

При этом ребенок должен находиться на учете по усыновлению, который ведут службы по делам детей и Национальная социальная сервисная служба.

Если у ребенка официально еще нет такого статуса ребенка-сироты, то его можно взять на временное опекунство.

К этой категории относятся и такие дети:

лишенные родительской опеки, то есть у них есть родители, но пока они не имеют возможности заниматься их воспитанием, например — воюют;

найденные во время военных действий на территории Украины;

если информация о наличии родителей отсутствует.

Как проходят процедуры усыновления и временного опекунства

Чтобы полноценно усыновить ребенка, он должен подпадать под одну из категорий. Однако дети, теряющие родителей из-за военных действий, не всегда быстро попадают на учет по усыновлению.

Это связано с тем, что могут быть определенные сложности с установлением статуса родителей, как это было у 63-летней Нины Шкарабури. В это время ты можешь оформить над ребенком временную опеку.

Как оформить временную опеку

Найти ребенка, нуждающегося во временном убежище, можно через чат-бот Ребенок не сам, который в правительстве запустили еще в марте.

В этом приложении семья получает всю необходимую информацию о правилах и условиях опеки. А когда она соглашается с ними, бот предлагает заполнить расширенную заявку, которую передают специалистам из Службы по делам детей в регионах.

С семьей связываются тогда, когда в их регионе проживания появляется ребенок, нуждающийся во временной опеке.

Как полноценно усыновить ребенка

Такую процедуру значительно упростили, но не для всех — только для родственников и близких семьи. В частности, пакет необходимых документов стал меньше, а справку о несудимости можно сгенерировать на портале Дія.

Если и такой возможности нет, можно написать заявление, удостоверяя свою несудимость.

Чтобы полноценно усыновить ребенка, тебе нужно отнести следующие документы в местную Службу защиты детей:

заявление; копия паспорта; документы, удостоверяющие родственные связи с ребенком, в частности подойдет и свидетельство о крещении; справка от нарколога и психиатра о дееспособности; справка/заявление об отсутствии судимости.

После этого дело по поводу опеки будет рассмотрено в исполнительном комитете, районной государственной администрации или администрации района Киева, в зависимости от места регистрации.

Цифровизация усыновления

Украина является одной из самых прогрессивных стран мира, ведь только мы можем генерировать необходимые документы в несколько кликов через портал Дія.

Теперь с помощью него можно получить консультацию по усыновлению и воспользоваться онлайн-опцией: Усыновление: регистрация кандидатом. Благодаря ей уже 156 человек смогли подать заявку на кандидата в усыновители.

Также мы уже упоминали чат-бот Дитина не сама, с помощью него можно найти ребенка, нуждающегося во временной опеке, и взять его в свою семью.

С помощью этого бота завершили обучение и подтвердили свое желание приютить ребенка уже 1898 семей.

К сожалению, многие украинские дети были депортированы на территорию РФ. Если это произошло и с твоим ребенком, читай, что делать, если ребенка принудительно депортировали.

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