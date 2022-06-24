Боишься грома и молнии? Расскажем, как защитить себя во время грозы

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 июня 2022, 08:00
Як захистити себе під час грози
Фото: Unsplash, Pexels

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