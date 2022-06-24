Боишься грома и молнии? Расскажем, как защитить себя во время грозы

Настало время летних гроз. Сейчас украинцев могут пугать гром и молния больше, чем когда-либо. Ведь звуки грома похожи на взрывы.
Однако непогода и раньше могла приносить ущерб людям и даже угрозу жизни. Поэтому мы расскажем, как защитить себя во время грозы и что делать, если в человека попала молния.
Еще с детства мы знаем, что во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно на открытой местности. Если же кроме деревьев вокруг ничего нет, нужно найти растущие вместе, а не одиночные.
Обязательно осмотреть местность на наличие следов от попадания молнии. Если следы есть, то почва там имеет высокую электропроводность и шансы пострадать от молнии значительно больше.
Во время грозы можно спрятаться под ивой или кленом, но ни в коем случае не под дубом, сосной и т.д. Молния очень редко попадает в кустарники, поэтому желательно прятаться возле кустов.
Во время непогоды не следует подходить к металлическим заборам. Нельзя бегать.
Во время непогоды не следует подходить к металлическим заборам. Нельзя бегать.
Также мы не раз слышали: если гроза застала тебя в поле, нужно лечь на землю. Но когда молния ударяет в землю, она может посылать электрический ток на расстояние до 30 м по поверхности. Потому на земле тебя может ударить этим током.
Лучше всего — сесть на корточках, пригнув голову к коленям, и зажать уши ладонями. Так ты находишься близко к земле, но при этом не прикасаешься к ней. Но это крайний случай и лучше найти нормальное место, где можно спрятаться.
Во время грозы не стоит ездить на велосипеде или мотоцикле, ведь металл притягивает молнию. Однако в автомобиле ты будешь в безопасности. Не забудь снять с крыши авто металлические антенны.
Если гроза застала тебя у водоема, то отойди от него на 100 м. Нельзя купаться или плавать в лодке.
Если гроза застала тебя у водоема, то отойди от него на 100 м. Нельзя купаться или плавать в лодке.
Не стоит прятаться от молнии группой людей, даже по двое, чтобы удар молнии не угрожал всем сразу.
Графика: Валентина Бойко
Не бойся оказывать помощь человеку, которого ударила молния. Это только миф, что тебя ударит током, если коснешься его. У человека высокие шансы выжить после удара молнией, но надо быстро ему помочь.
Основной ток молнии часто проходит по поверхности тела. В местах входа и выхода электрического разряда могут образоваться ожоги тканей, напоминающие ожоги третей – четвертой степени.
Иногда на коже остаются ветвящиеся красные полосы.
Иногда на коже остаются ветвящиеся красные полосы.
Шансы на выживание пострадавшего значительно повышаются, если рядом есть человек, умеющий делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Все потому, что часто при ударе молнией у человека останавливается сердце и он выглядит мертвым, но его можно спасти.
Прежде всего — вызови скорую помощь, если есть возможность. Далее положи пострадавшего на твердую поверхность. Начни делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Не закапывай человека в землю. Существует миф о том, что земля “вытягивает ток”, но на самом деле она хороший проводник и ты только потеряешь драгоценное время.
Молния никогда не попадает дважды в одно место! Не раз слышал(-а) такое? Однако молния может ударить сколько угодно раз в любое место.
Одним из самых ярких доказательств является Empire State Building на Манхэттене. Когда-то небоскрёб использовали как лабораторию молний из-за его способности притягивать электричество. Здание поражает молнией от 25 до 100 раз в год.
Сейчас для украинцев существует угроза не только грома и молний, но и российских обстрелов. Ранее мы рассказывали, как защитить себя в квартире во время ракетных обстрелов.
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