Зима на пороге. Как выбрать обогреватель для дома — виды и характеристики

Об отоплении своего жилья не думает только ленивый. Особенно остро этот вопрос встал в связи со резким началом зимы и массовыми отключениями света.

Сейчас на рынке представлено много техники, которая наполнит дом теплом. Как выбрать обогреватель с учетом вопроса экономии — рассказываем дальше.

Какие бывают обогреватели

Популярные обогреватели в Украине:

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инверторные кондиционеры;

масляные батареи;

UFO;

тепловентиляторы;

электрические конвекторы;

керамические панели-обогреватели.

Как выбрать обогреватель?

Керамические панели

Среди последних новинок на рынке — керамические панели. Эксперты рынка считают, что такие инновационные обогреватели подойдут как для загородного дома, так и для квартиры. Они безопасны, а еще идеально впишутся в любой интерьер.

Работает панель от электричества и обеспечивает двойной тип обогрева. Может служить не только дополнительным источником тепла, но и основным: комнату площадью 20 кв. м обогреет одна панель мощность 1 кВт.

Считается, что именно керамическая плита-обогреватель является одним из самых экономичных источников отопления дома.

Инверторные кондиционеры

Такой “обогреватель” будет эксплуатироваться круглый год, а не только зимой: летом это источник прохлады, а зимой — тепла. Это одно из преимуществ данного типа отопления.

Среди других преимуществ инверторного кондиционера также экологичность — он абсолютно безопасен для человека и не пересушивает воздух, как это делают другие обогреватели.

Также он экономичен в использовании: используя 1 кВт электричества, такие приборы отдают в среднем от 3 до 5 кВт тепловой энергии.

Правда, стоимость прибора и его установки достаточно большая и требует работы специалиста.

Масляная батарея

Старый и надежный метод отопления — масляная батарея. Такой компактный метод обогрева еще и мобильный — вози его везде, где ты мерзнешь! Мощность обогревателя составляет в среднем от 1 до 2 кВт. Функционируют масляные конвекторы по принципу природной конвекции.

Новые масляные батареи пожаробезопасные и экологичные: работают до 60 ºС и не пересушивают воздух. Но их нельзя назвать экономными, а чтобы прогреть целую комнату, понадобиться много времени.

Электрические конвекторы

Такой тип обогревателя может стать главным источником отопления квартиры. Воздух прогревается через специальные элементы внутри самого конвектора.

К преимуществам можно отнести мобильность, простоту при монтаже и бесшумность.

Но электрические конвекторы совершенно не экологичны и не экономны: такой обогреватель сушит воздух и потребляет больше электроэнергии чем, например, керамическая панель.

Тепловентиляторы

В народе на такие обогреватели говорят “дуйчик” — из-за принципа его работы. Он мобильный, легкий в использовании, а мощность составляет в среднем от 2 до 2,5 кВт.

Тем не менее тепловентилятор очень сушит воздух, шумный и неэкономный: таким обогревателем довольно трудно прогреть большую комнату.

UFO

Такие обогреватели в свое время вызвали бум среди украинцев: сейчас “УФОшки” ставят на террасах кафе, в загородных домах или в офисах. Тепло от обогревателя передается максимально плавно: инфракрасный свет греет предметы вокруг, поэтому UFO еще и не пересушивает воздух.

В качестве источника отопления для одной небольшой зоны такой обогреватель будет достаточно выгоден с точки зрения затрат электричества. Например, модель мощностью 1800 Вт требует около 15 кВт, если будет работать восемь часов без перерыва.

Среди недостатков — травмоопасность из-за сильного нагрева внешней стороны обогревателя.

Традиционным и безопасным методом отопления остаются также батареи, но есть несколько нюансов, о которых тебе следует знать. Когда стоит заменить батареи и как именно, мы рассказывали тебе ранее.

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