Как и чем вывести жирное пятно из одежды — пять эффективных средств, которые есть на каждой кухне

Прекрасный ясный день может испортить разве что жирное пятно на одежде, которое играет на солнце. К сожалению, часто мы даже не замечаем, когда и при каких обстоятельствах загрязняем свои вещи.

Но паниковать точно не нужно. Все можно исправить, если соблюдать простые правила и действовать осторожно.

Мы собрали пять эффективных методов выведения свежих и устаревших жирных пятен из одежды с помощью дешевых и доступных средств, которые найдутся на каждой кухне.

Рекомендации по выведению жирных пятен из одежды

Старайся стирать свежие пятна и не ждать, пока жир въестся в ткань. Так ты сможешь избавиться от грязи гораздо легче и быстрее.

и не ждать, пока жир въестся в ткань. Так ты сможешь избавиться от грязи гораздо легче и быстрее. Перед стиркой всегда замачивай одежду в теплой воде . Учти, что в горячей и холодной воде пятно отстирать будет сложнее. Поэтому выбирай оптимальную середину.

. Учти, что в горячей и холодной воде пятно отстирать будет сложнее. Поэтому выбирай оптимальную середину. Не экспериментируй с народными методами на шелковой, синтетической и нейлоновой ткани . Лучше сразу отнеси одежду в химчистку или используй специальные магазинные химические средства.

. Лучше сразу отнеси одежду в химчистку или используй специальные магазинные химические средства. Любое средство для стирки сначала обязательно тестируй на небольшом участке ткани. Да, это занимает больше времени, однако и потом выбрасывать любимую вещь не придется.

на небольшом участке ткани. Да, это занимает больше времени, однако и потом выбрасывать любимую вещь не придется. Внимательно читай состав химических пятновыводителей . Если там есть отбеливающие вещества, то их нельзя использовать для цветных тканей.

. Если там есть отбеливающие вещества, то их нельзя использовать для цветных тканей. Читай этикетку на одежде. Производитель обычно пишет рекомендации по стирке конкретного типа ткани.

Хозяйственное мыло

Самым простым способом выведения как свежих, так и устаревших жирных пятен считают хозяйственное мыло. Намочи кусочек мыла в воде, нанеси его на загрязненное место и оставь на 12 часов.

После того, как средство хорошо впитается в ткань, нужно ополоснуть одежду в теплой воде.

Уксусный раствор

Смешай несколько капель уксуса в пропорции 1:1 с водой, затем замочи пятно в растворе на 10-15 минут. Впоследствии выстирай одежду, как обычно.

Крахмал

Чтобы вывести устаревшее жирное пятно, раствори крахмал в воде, нагрей ее и замочи одежду в жидкости на десять минут. После этого выстирай ткань. Так можно избавиться от грязи из разнообразной одежды: из джинсов, из куртки и т.д.

Соль

Обычная поваренная соль может эффективно вывести жирное пятно, особенно из хлопка. Обильно посыпь грязное место солью, а через 15 минут тщательно потри пятно щеткой. Дальше промой одежду в теплой воде.

Coca-Cola

Да, да, всем известный напиток не только хорошо прочищает квартирные трубы, но и может помочь избавиться от надоедливых жирных пятен.

Замочи грязную одежду в 2-3 литрах Coca-Cola и оставь так на 2-3 часа. А потом постирай вещь в стиральной машине.

Иногда мы не можем избавиться от пятен, после чего выбрасываем любимые вещи. Но этого можно избежать. Читай, как удалить ржавчину из одежды.

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