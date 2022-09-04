Как и чем вывести жирное пятно из одежды — пять эффективных средств, которые есть на каждой кухне

Прекрасный ясный день может испортить разве что жирное пятно на одежде, которое играет на солнце. К сожалению, часто мы даже не замечаем, когда и при каких обстоятельствах загрязняем свои вещи.
Но паниковать точно не нужно. Все можно исправить, если соблюдать простые правила и действовать осторожно.
Мы собрали пять эффективных методов выведения свежих и устаревших жирных пятен из одежды с помощью дешевых и доступных средств, которые найдутся на каждой кухне.
Самым простым способом выведения как свежих, так и устаревших жирных пятен считают хозяйственное мыло. Намочи кусочек мыла в воде, нанеси его на загрязненное место и оставь на 12 часов.
После того, как средство хорошо впитается в ткань, нужно ополоснуть одежду в теплой воде.
Смешай несколько капель уксуса в пропорции 1:1 с водой, затем замочи пятно в растворе на 10-15 минут. Впоследствии выстирай одежду, как обычно.
Чтобы вывести устаревшее жирное пятно, раствори крахмал в воде, нагрей ее и замочи одежду в жидкости на десять минут. После этого выстирай ткань. Так можно избавиться от грязи из разнообразной одежды: из джинсов, из куртки и т.д.
Обычная поваренная соль может эффективно вывести жирное пятно, особенно из хлопка. Обильно посыпь грязное место солью, а через 15 минут тщательно потри пятно щеткой. Дальше промой одежду в теплой воде.
Да, да, всем известный напиток не только хорошо прочищает квартирные трубы, но и может помочь избавиться от надоедливых жирных пятен.
Замочи грязную одежду в 2-3 литрах Coca-Cola и оставь так на 2-3 часа. А потом постирай вещь в стиральной машине.
Иногда мы не можем избавиться от пятен, после чего выбрасываем любимые вещи. Но этого можно избежать. Читай, как удалить ржавчину из одежды.
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