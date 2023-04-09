Это больше, чем выгорание на работе. Как заметить в поведении коллеги депрессию

Любая эмоция грусти, не зависимо от того, насколько она продолжалась, сейчас ассоциируется только с одним понятием — депрессии. В современном мире этот диагноз приписывают себе чуть ли не все, но мало кто знает, что на самом деле он означает.

Депрессия – это распространенное и серьезное расстройство человеческой психики, а также главная причина потери трудоспособности в мире. Кроме работы, она влияет также и на семейные отношения, быт человека и его общее поведение.

Быстрее всего ее проявления могут заметить люди, которые находятся в постоянном окружении. Поэтому в большинстве случаев именно в рабочем коллективе можно в первую очередь проследить ее признаки. О том, как узнать депрессию у коллеги и помочь ей или ему, рассказала психиатриня София Влох.

Сейчас также смотрят

Когда стоит обратить внимание

Хотя есть несколько видов депрессивного расстройства, но они все же имеют похожие признаки. Но чтобы диагностировать депрессию, симптомы должны присутствовать не менее двух недель.

Психиатр отмечает, что легче всего заметить проявления депрессии коллеги, сравнивая его предыдущее поведение. Например, раньше человек всегда был веселым, жизнерадостным, а теперь — в подавленном настроении.

Во время депрессивного состояния человек может становиться раздражительным или наоборот избегать любого общения и замыкаться в себе. Также часто меняется и тон голоса, он становится медленнее, а мимика — менее выразительной.

Если ты работаешь с человеком регулярно или имеешь общее представление о его поведении, то основные симптомы депрессии заметить не составит труда: изменение эмоций, общения и телесных проявлений.

В другой форме депрессии можно заметить только проявления злости и агрессии. Такое поведение характерно для ажитированной депрессии, сопровождающейся только возбуждением и агрессивностью.

– Конечно, если вы раньше не работали вместе и впервые видим человека, то основными критериями является подавленность настроения и замедленность, но это может быть определенный тип темперамента, – добавляет психиатр София Влох.

Как точно определить состояние

Если в поведении коллеги заметно только одно из перечисленных проявлений, это еще может ничего не означать. Для подтверждения депрессии требуется несколько таких симптомов.

Должно совпасть по меньшей мере два из перечисленных критериев и сохраняться в течение двух или более недель.

Также важно понимать, что депрессия редко появляется просто так. Часто ей предшествуют провокационные факторы или проблемы. К примеру, денежные трудности, развод либо утрата близкого человека.

Почему выгорание на работе – это еще не депрессия

Выгорание, как и любое депрессивное состояние, характеризуется подавленным настроением и пониженной работоспособностью. Однако выгорание на работе не всегда связано с депрессией.

Клиническая депрессия как диагноз должна длиться не менее двух недель с одним поведением. В то время как выгорание на работе имеет определенный период, при котором психологическое состояние человека изменяется только от места пребывания.

Нет такого, что при выгорании у человека постоянно есть подавленное настроение в течение двух недель. Человек может не хотеть ходить на работу, однако дома ему хорошо. Она там восстанавливается, – говорит София Влох.

Граница между выгоранием и депрессией очень тонкая и все же депрессию можно определять по перечню симптомов. Выгорание на работе, как правило, более ограничено.

Депрессия влияет на все сферы жизни, то есть человек не может ничего делать дома, у него могут ухудшаться отношения или не доставляет удовольствия хобби.

Как помочь коллеге

На работе мы проводим большую часть времени, поэтому именно рабочий коллектив может стать тем, кто увидит проблему и поможет. Если у коллеги стали заметны первые проявления депрессии, то очень важно поддерживать с ней коммуникацию, чтобы человек чувствовал, что его слышат и понимают.

Однако уровень коммуникации зависит от того, насколько вы близки, но даже к малознакомому человеку можно проявить отзывчивость и спросить о его состоянии и как он себя чувствует.

Люди в депрессии склонны замыкаться в себе и нам нужно помочь человеку открыться, протянуть руку помощи. Прежде всего, спросить банальное: “Как ты?”, — объясняет психиатр.

Даже если мы получаем агрессию, то не стоит остро на нее реагировать. Если это касается рабочего вопроса, то лучше общаться без грубости и говорить о своих чувствах тоже. К примеру, сказать, что такой способ коммуникации для вас неприятен и стоит найти другой.

Ни в коем случае нельзя переходить на язык агрессии, потому что это порождает еще больше агрессии. В таком состоянии единственная задача мозга – это бороться, чтобы выжить.

Очень важно проявлять сопереживание к коллеге и ни в коем случае не обесценивать ее/его эмоции. Не следует шутить о депрессии или говорить о проблеме вообще, лучше решать ее лично.

София Влох выделяет фразы, о которых стоит забыть, ведь они могут только усугубить ситуацию:

Да что ты придумал (-а)? Придумал (-а) депрессию. Отдохни, и все пройдет

Иди прогуляйся, и тебе станет легче

И все будет хорошо, забудь

Да посмотри на военных, они в худших условиях держатся, а ты здесь раскис (-ла)

Важно не давить на человека и ни в чем его не убеждать. Если человек согласен на помощь или сам просит о нем, то лучшим будет совет проконсультироваться у психотерапевта или врача-психиатра.

Но депрессивные состояния бывают разные, ведь это не обязательно должно быть подавлено настроение или мгновенная агрессия. Вікна также рассказывали, что такое улыбающаяся депрессия и как ее можно обнаружить.