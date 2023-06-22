Проверь, есть ли все необходимое! Какие документы нужны для поступления в университет в Украине

Чтобы поступить в вуз после 11 класса, нужно сдать НМТ и подать документы в учебное заведение. В этом нет ничего сложного, но нужно, чтобы с собой были все необходимые бумаги, потому что придется приезжать снова в другой день.

Мы расскажем, какие документы нужны для поступления в университет в Украине в 2023 году.

Документы для поступления в университет

Сейчас, чтобы подать заявки в университеты, нужно создать электронный кабинет. Туда загрузить следующие документы:

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документ об образовании (аттестат, свидетельство);

номер, PIN-код сертификата ЗНО (НМТ);

серия и номер удостоверения личности (паспорт, код ИНН);

документы, дающие право на поступление по специальным условиям, при наличии.

Документы, которые нужно подать для зачисления в университет:

заявление, подписанное абитуриентом (его можно распечатать из электронного кабинета);

копия документа, удостоверяющего личность;

копия военно-учетного документа (для парней);

копия документа об образовании, на основе которого осуществляется поступление (аттестат и приложение к нему), если этого документа нет в ЕГЕБО;

при наличии специальных условий поступления — копии подтверждающих их документов;

другие документы, предусмотренные правилами приёма конкретного заведения. Эту информацию можно проверить на сайте вуза или позвонив в приемную комиссию.

Если ты подаешь документы лично, а не в электронной форме, нужно иметь не только копии, но и оригиналы всех документов. Также нужно не забыть о сертификате ВНО, НМТ, документе, подтверждающем право на зачисление по собеседованию, экзаменам или квотам и четыре цветные фотографии размером 3х4 (их может понадобиться больше, в соответствии с правилами приема заведения, а также, если хочешь проживать в общежитии).

Обрати внимание на медицинскую справку форма 086/о, она пригодится, если хочешь заселиться в общежитие.

Также ее смогут попросить при поступлении на специальность 017 Физическая культура и спорт.

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Документы для подписания договора об обучении

После зачисления в учебное заведение, тебя могут попросить подписать контракт, если ты не прошел(-а) на обучение за средства государства (бюджет).

Эти документы подписывают от руки или с помощью КЭП, если подаешь документы онлайн.

Если поступающему еще не исполнилось 18 лет, то за него с помощью КЭП документ могут подписать его законные представители (родители). При этом необходимо добавить документы, удостоверяющие отцовство (свидетельство о рождении и паспорте).

Договор об обучении вправе подписывать:

абитуриенты от 18 лет;

родители или законные представители абитуриента.

Родителям нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и документ, подтверждающий отцовство.

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