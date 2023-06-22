Проверь, есть ли все необходимое! Какие документы нужны для поступления в университет в Украине

Чтобы поступить в вуз после 11 класса, нужно сдать НМТ и подать документы в учебное заведение. В этом нет ничего сложного, но нужно, чтобы с собой были все необходимые бумаги, потому что придется приезжать снова в другой день.
Мы расскажем, какие документы нужны для поступления в университет в Украине в 2023 году.
Сейчас, чтобы подать заявки в университеты, нужно создать электронный кабинет. Туда загрузить следующие документы:
Документы, которые нужно подать для зачисления в университет:
Если ты подаешь документы лично, а не в электронной форме, нужно иметь не только копии, но и оригиналы всех документов. Также нужно не забыть о сертификате ВНО, НМТ, документе, подтверждающем право на зачисление по собеседованию, экзаменам или квотам и четыре цветные фотографии размером 3х4 (их может понадобиться больше, в соответствии с правилами приема заведения, а также, если хочешь проживать в общежитии).
Обрати внимание на медицинскую справку форма 086/о, она пригодится, если хочешь заселиться в общежитие.
Обрати внимание на медицинскую справку форма 086/о, она пригодится, если хочешь заселиться в общежитие.
Также ее смогут попросить при поступлении на специальность 017 Физическая культура и спорт.
После зачисления в учебное заведение, тебя могут попросить подписать контракт, если ты не прошел(-а) на обучение за средства государства (бюджет).
Эти документы подписывают от руки или с помощью КЭП, если подаешь документы онлайн.
Эти документы подписывают от руки или с помощью КЭП, если подаешь документы онлайн.
Если поступающему еще не исполнилось 18 лет, то за него с помощью КЭП документ могут подписать его законные представители (родители). При этом необходимо добавить документы, удостоверяющие отцовство (свидетельство о рождении и паспорте).
Договор об обучении вправе подписывать:
Родителям нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и документ, подтверждающий отцовство.
Ранее мы рассказывали, как подать заявку на поступление в вуз онлайн в 2023 году.
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