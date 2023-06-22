Проверь, есть ли все необходимое! Какие документы нужны для поступления в университет в Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 июня 2023, 15:45
Які документи потрібні для вступу до ВНЗ у 2023 році в Україні
Фото: Pexels

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