Мечтаешь спасать душевное спокойствие? Какие предметы нужно составить, чтобы поступить на психологию 2023

Война принесла украинцам немало горя и душевных травм, так что в скором будущем психологи будут чрезвычайно нужны для восстановления душевного покоя населения и военных.

Если ты стоишь только на пороге взрослой жизни, но уже мечтаешь заниматься важной работой и помогать людям жить лучше — быть психологом, то читай, какие предметы тебе нужно сдать для вступления 2023.

Что нужно сдать на психолога в 2023 году: общий перечень предметов НМТ

Список обязательных предметов для НМТ в 2023 году уже определен: украинский язык и математика. Так что к ним следует готовиться обязательно.

Теперь следует выбрать только предмет на выбор: история Украины, иностранный язык, биология, химия, физика.

Для поступления на специальность 053 Психология помимо обязательных предметов лучше сдать экзамен по истории Украины, иностранному языку или биологии на выбор.

Выбор одного из трех предметов зависит от университета, в который ты хочешь поступить. Каждый выставляет свой список обязательных предметов.

Какие предметы нужно сдавать на психологию: список университетов

Каждый университет выдвигает свои требования. Так, в одном учебном заведении для поступления на психологию может понадобиться история Украины, а в другом — биология. Сначала следует определить с желаемым городом и учреждением будущего образования.

К примеру, для поступления в Киевские университеты: КНУ или КНУБА можешь выбрать любой из дополнительных предметов. Так, за историю и иностранный язык ты получишь коэффициент 0,25, а за биологию — 0, 40.

Здесь принимают даже тех, кто в качестве дополнительного предмета избрал химию или физику. Однако коэффициент за эти предметы при поступлении будет меньше — 0,20.

А вот для поступления во Львовский национальный университет им. Ивана Франка из дополнительных предметов нужно выбрать историю Украины.

Поэтому выбирай университет мечты и просматривай, какие предметы нужно сдать, чтобы пройти туда на специальность 053 Психология.

Для выпускников окончание школы — стресс и переживания. Однако это может оторвать от самого главного — подготовки к НМТ. Читай, как правильно готовиться к сдаче НМТ.

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