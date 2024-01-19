Карта боевых действий 19 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 19 января 2024 года позволяет нам в режиме онлайн видеть, как происходят события на фронте. Благодаря карте мы знаем, какие населенные пункты находятся у линии фронта, где продолжаются самые тяжелые бои и как продвигаются дела на передовой.
Нашим воинам нужна помощь и поддержка, ведь они защищают нас и страну, нашу свободу.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска подтвердили наступление в районе Бахмута, Авдеевки и приграничных Донецко-Запорожской области на фоне продолжения позиционных боев на фронте.
Российские оккупационные власти продолжают усилия по восстановлению логистической инфраструктуры в оккупированной части Украины.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 127 боевых столкновений. Всего враг нанес два ракетных и 81 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные и многоквартирные жилые дома, другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава и двум пунктам управления противника.
Нашим защитникам не хватает не только оружия, но и людей. Ранее мы рассказывали о том, что Львов будет давать 50 тыс. грн за контракт с ВСУ.
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