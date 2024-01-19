Война в Украине

Карта боевых действий 19 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Богдана Макалюк, журналист сайта 19 января 2024, 09:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні 19.01.2024: онлайн
Фото: Facebook

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