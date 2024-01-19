Карта боевых действий 19 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 19 января 2024 года позволяет нам в режиме онлайн видеть, как происходят события на фронте. Благодаря карте мы знаем, какие населенные пункты находятся у линии фронта, где продолжаются самые тяжелые бои и как продвигаются дела на передовой.

Нашим воинам нужна помощь и поддержка, ведь они защищают нас и страну, нашу свободу.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска подтвердили наступление в районе Бахмута, Авдеевки и приграничных Донецко-Запорожской области на фоне продолжения позиционных боев на фронте.

Российские оккупационные власти продолжают усилия по восстановлению логистической инфраструктуры в оккупированной части Украины.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 19 января 2023

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 127 боевых столкновений. Всего враг нанес два ракетных и 81 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные и многоквартирные жилые дома, другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении наши защитники отбили 18 атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 15 атак врага возле Тернов, Ямполевки Донецкой области и восемь атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

направлении наши защитники отбили 15 атак врага возле Тернов, Ямполевки Донецкой области и восемь атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении наши воины отбили две атаки противника недалеко от Богдановки Донецкой области.

направлении наши воины отбили две атаки противника недалеко от Богдановки Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак. На Шахтерском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

направлении наши защитники отбили четыре атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области. На Запорожском направлении украинские воины отбили пять атак врага западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

направлении украинские воины отбили пять атак врага западнее Вербового и Роботиного Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 11 безрезультатных штурмов позиций наших войск.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава и двум пунктам управления противника.

Нашим защитникам не хватает не только оружия, но и людей. Ранее мы рассказывали о том, что Львов будет давать 50 тыс. грн за контракт с ВСУ.

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