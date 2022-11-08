Гражданство, бесплатное обучение и право на предпринимательскую деятельность — что дает Карта поляка и как ее получить

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 ноября 2022, 22:00
Як отримати карту поляка і які документи для цього потрібні? Читай у нашому матеріалі детально про карту поляка.
Фото: Unsplash

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