Категория В: на чем можно ездить и как получить удостоверение

Умение водить автомобиль — базовая необходимость для современного человека. Существует множество категорий водительских удостоверений, наибольшим спросом из которых пользуется категория В. Иногда разнообразие категорий путает будущих водителей, ведь сложно понять, на чем можно ездить, имея определенное удостоверение.

Итак, что такое категория В: на чем можно ездить и как получить — читай в материале.

Категория В: на чем можно ездить

Среди всех имеющихся категорий В позволяет управлять транспортным средством массой до 3500 кг с количеством пассажирских мест не более 8, не считая сидения водителя. Это, в частности, привычные для нас легковые автомобили.

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Стоит отметить, что если автомобиль имеет 9 и более мест вместе с водительским, то такой транспорт автоматически считается пассажирским автобусом, для вождения которого нужно получить категорию D. Так что учитывай это, подбирая минивен, ведь часто он имеет большую вместительность, чем разрешено для категории В, но иногда производители пытаются позиционировать его как легковой транспорт.

Помимо общей категории В есть еще и другие ее типы: B1 и BE. B1 позволяет управлять квадро- и трициклами, мотоколясками и другими трех- и четырехколесными мототранспортными средствами, разрешенная масса которых не превышает 400 кг. BE дает возможность водить легковой автомобиль с прицепом, масса которого не может быть больше 750 кг.

Как получить категорию B: теоретический экзамен

Для получения водительского удостоверения категории В нужно сдать теоретический и практический экзамен. Согласно распоряжению Кабинета Министров от 22 ноября 2023 года ты можешь самостоятельно проходить подготовку по теоретической части, обучение в автошколе необязательно.

После завершения обучения для дальнейшей сдачи теоретического экзамена следует обратиться в сервисный центр МВД и выполнить следующие действия:

получить талон на прохождение экзамена в удобное для себя время и день. Отныне есть возможность сделать это онлайн через официальный сайт главного сервисного центра МВД

в день экзамена иметь с собой паспорт, идентификационный код, для владельцев ID-карты — выписку о месте жительства, и медицинскую справку (форма 083/о);

в случае окончания автошколы возьми с собой свидетельство о завершении теоретической части в учебном заведении, если овладеваешь теорией самостоятельно — сообщи об этом администратору сервисного центра;

обязательно оплати услугу и предъяви квитанцию. С 1 января 2024 года теоретический экзамен стоит 250 гривен.

На теоретическом экзамене имеешь право допустить 2 ошибки. Если ошибок больше, экзамен считается не сданным, но его можно пересдать через 10 календарных дней.

Как сдать практический экзамен на категорию В

Для практического экзамена необходим почти аналогичный пакет документов. Единственное, что для сдачи практической части нужно иметь свидетельство об окончании подготовительных курсов по вождению в автошколе, самостоятельное обучение тут не подходит.

При записи на экзамен, которая может проходить онлайн или в сервисном центре МВД, у тебя поинтересуются, на каком именно транспорте он будет проходить. Можно выбрать транспортный центр или автомобиль учебного заведения.

Во втором случае следует заблаговременно уведомить своего автоинструктора о желании использовать его авто во время экзамена и договориться на определенный день.

Стоимость практического экзамена по вождению — 420 гривен. Допустимое количество ошибок — 3. В случае неудачи можно попробовать снова сдать экзамен через 10 дней.

Общее количество времени, в течение которого можно сдавать экзамены, — 2 года с момента получения свидетельства об окончании автошколы.

Сразу после успешного прохождения практического экзамена экзаменационный бланк с подписью инспектора нужно оставить в сервисном центре МВД, а через 3 рабочих дня сможешь забрать водительское удостоверение, предъявив паспорт.

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