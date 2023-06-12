Ждать осталось недолго! Когда будут результаты НМТ-2023 и где их смотреть

Уже неделю как у выпускников школ продолжается основная сессия НМТ. В этом году участники теста имеют три блока заданий: два обязательных и третий на выбор.

Но когда абитуриентам ожидать результатов? Подробнее об этом и где можно будет посмотреть результаты — читай в материале.

НМТ: дата проведения

В 2023 году НМТ будет проходить в две сессии: основная продлится в период с 5 по 23 июня. Дополнительная сессия — с 11 по 24 июля.

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Когда будут результаты НМТ

В этом году абитуриенты получат информацию о результатах основной сессии НМТ до 28 июня 2023 года, а дополнительной — до 29 июля 2023 года.

Участники НМТ смогут просмотреть результаты в личных кабинетах, где они будут размещены по шкале 100-200 баллов.

Важно помнить, что не позднее, чем за десять дней до начала проведения основной сессии НМТ, для участников должна была появиться возможность загрузить приглашение со своих персональных страниц. В нем указана дата, время и место проведения НМТ.

Что касается участников дополнительной сессии НМТ, то они смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее, чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ.

Сейчас для выпускников это один из важнейших экзаменов, благодаря которому они могут поступать в ВУЗы. Но к нему нужно тщательно подготовиться. Ранее мы рассказывали, что нужно иметь с собой на НМТ-2023.

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