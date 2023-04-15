Не стесняйся отказывать в сексе: пять причин сказать “нет” своему партнеру

Секс может быть приятным и приносить удовольствие, но он также может быть сложным и создавать проблемы, если не использовать надлежащую защиту от заболеваний, не сохранять конфиденциальность или не уважать согласие и комфорт партнера.

Кроме того, секс является личным выбором, так что ты смело можешь отказываться, если чувствуешь, что не хочешь заниматься любовью в данный момент. Подробнее о пяти причинах отказать в сексе рассказали в издании Elle.

Пять причин сказать “нет” своему партнеру

Ты чувствуешь боль во время секса

Ни в коем случае нельзя терпеть и молчать, если ты чувствуешь хотя бы малейший дискомфорт во время секса. Других вариантов нет. Не стоит терпеть боль ради удовольствия партнера.

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Когда ты хочешь обсудить проблемы

Помни, что проблемы сексом не решаются. Если ты хочешь обсудить беспокоящие проблемы, а партнер вместо того, чтобы выслушать, начинает целовать и пытается перевести все на секс — не соблазняйся.

Честные разговоры не менее важны, чем качественный секс, поэтому запомни: сначала решаем вопросы, а потом — удовольствие.

Ты не готова к экспериментам

Если твой партнер предлагает поэкспериментировать, например, секс втроем, но ты чувствуешь, что не хочешь этого — сразу отказывайся. И помни, ты не должна чувствовать сомнения или вину за то, чего делать не хочешь.

Ты не готова к сексу

Не имеет значения, сколько времени прошло от первого свидания или первого поцелуя. Ничто не должно давить на тебя и ты сама должна понять, что хочешь подпустить мужчину ближе.

Ты должна чувствовать, что хочешь заняться сексом — и это главный критерий.

Когда сексом манипулируют

Даже если твой партнер идеальный в сексе, но манипулирует им — беги от него и всех, кто когда-то будет прибегать к таким манипуляциям. Например, ты собираешься на встречу с подругами, а он заявляет, что или ты остаешься дома, или следующую неделю вы не будете заниматься сексом. Помни, что твоя свобода — самая важная.

Ранее мы рассказывали про секс-календарь: как и зачем планировать близость.

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