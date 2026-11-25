Донецкий футбольный клуб Шахтер продолжает выступления в основном этапе Лиги чемпионов 2026/2027. Горняки стали единственными представителями Украины в этом турнире и порадовали болельщиков неплохим стартом. Однако последние два матча завершились для наших футболистов поражением, хотя, по мнению спортивных обозревателей, Шахтер сохраняет шанс на выход в плей-офф.
Когда и с кем играет Шахтер в Лиге чемпионов сегодня – рассказываем в нашем материале.
Когда играет Шахтер в Лиге чемпионов
Сегодня, 25 ноября 2026 года, Шахтер встретится со стамбульским Фенербахче. Этот поединок станет решающим для украинской команды в этом сезоне, поскольку позади уже есть два поражения от Интера и Спортинга.
Матч Лиги чемпионов УЕФА Шахтер – Фенербахче начнется 25 ноября в 22:00 по Киеву.
Игра состоится на нейтральном для обеих команд поле – стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне. Главным судьей поединка станет Майкл Оливер, его помощниками будут Стюарт Берт, Джеймс Мэйнуоринг и Энди Медли.
Турецкая команда занимает 22-е место в турнирной таблице с 5 очками, а Шахтер — на 24-м с 4 очками.
Предыдущая встреча команд в квалификации Лиги чемпионов прошла в 2015 году. Первый матч завершился ничьей 0:0, а во втором Шахтер одержал победу со счетом 3:0.
Спортивные обозреватели выражают надежду на то, что главный тренер горняков Арда Туран хорошо разбирается в сильных и слабых сторонах команды своих соотечественников, что поможет оранжево-черным в тяжелом поединке.
Известно, что ранее Арда Туран и главный тренер Фенербахче Эмре Белезоглу вместе играли в Атлетико (Мадрид) и выступали за турецкую сборную.
Где смотреть матч Шахтер – Фенербахче
Матч Шахтер – Фенербахче смотреть в прямом эфире 25 ноября можно на медиасервисе MEGOGO в разделе Спорт, а также телеканале MEGOGO Футбол Перший. Для этого необходимо подключить пакет Спорт или выбрать любой пакет сервиса MEGOPACK.
Ранее мы рассказывали о достижениях бывшего тренера Шахтера Мирчи Луческу, умершего в апреле 2026 года.
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