Донецкий футбольный клуб Шахтер продолжает выступления в основном этапе Лиги чемпионов 2026/2027. Горняки стали единственными представителями Украины в этом турнире и порадовали болельщиков неплохим стартом. Однако последние два матча завершились для наших футболистов поражением, хотя, по мнению спортивных обозревателей, Шахтер сохраняет шанс на выход в плей-офф.

Когда и с кем играет Шахтер в Лиге чемпионов сегодня – рассказываем в нашем материале.

Когда играет Шахтер в Лиге чемпионов

Сегодня, 25 ноября 2026 года, Шахтер встретится со стамбульским Фенербахче. Этот поединок станет решающим для украинской команды в этом сезоне, поскольку позади уже есть два поражения от Интера и Спортинга.

Матч Лиги чемпионов УЕФА Шахтер – Фенербахче начнется 25 ноября в 22:00 по Киеву.

Игра состоится на нейтральном для обеих команд поле – стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне. Главным судьей поединка станет Майкл Оливер, его помощниками будут Стюарт Берт, Джеймс Мэйнуоринг и Энди Медли.

Турецкая команда занимает 22-е место в турнирной таблице с 5 очками, а Шахтер — на 24-м с 4 очками.

Предыдущая встреча команд в квалификации Лиги чемпионов прошла в 2015 году. Первый матч завершился ничьей 0:0, а во втором Шахтер одержал победу со счетом 3:0.

Спортивные обозреватели выражают надежду на то, что главный тренер горняков Арда Туран хорошо разбирается в сильных и слабых сторонах команды своих соотечественников, что поможет оранжево-черным в тяжелом поединке.

Известно, что ранее Арда Туран и главный тренер Фенербахче Эмре Белезоглу вместе играли в Атлетико (Мадрид) и выступали за турецкую сборную.

Где смотреть матч Шахтер – Фенербахче

Матч Шахтер – Фенербахче смотреть в прямом эфире 25 ноября можно на медиасервисе MEGOGO в разделе Спорт, а также телеканале MEGOGO Футбол Перший. Для этого необходимо подключить пакет Спорт или выбрать любой пакет сервиса MEGOPACK.

Ранее мы рассказывали о достижениях бывшего тренера Шахтера Мирчи Луческу, умершего в апреле 2026 года.

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