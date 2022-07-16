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Летние ночи без прогулок. Когда комендантский час по регионам Украины — инфографика

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 16 июля 2022, 22:15
Комендантська година в Україні по регіонах
Фото: Pixabay

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