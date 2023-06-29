Вариантов множество: куда поступать без НМТ 2023

Основная сессия НМТ 2023 уже закончилась. Многие будущие студенты уже знают свои результаты тестирования, и не все из них довольны собственными баллами.

Если так случилось, что ты не сдал (-ла) НМТ, или просто даже на него не регистрировался (-лась), то поступить в вуз — возможно. Куда поступать без НМТ и что для этого нужно — читай в материале.

Поступление без НМТ: что известно

Не всем в этом году нужны результаты НМТ для поступления в УВО (учреждения высшего образования). Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Сейчас также смотрят

Чиновник добавил, что есть категории абитуриентов, которым для поступления в вуз в 2023 году не нужно сдавать НМТ. Но все они — платные.

Есть специальности, имеющие отдельную государственную поддержку. На эти специальности в учреждения высшего образования можно будет поступать на контрактную форму обучения только по мотивационному письму. Даже здесь есть упрощение и можно не сдавать НМТ, — уточнил Витренко.

Куда поступить без НМТ: список специальностей

Минобразования согласовало перечень специальностей, которым будут оказывать особую поддержку во время вступительной кампании 2023.

Таким образом, в 2023 году в этот список включили 61 специальность. Эти специальности почти все касаются военных, естественных, инженерных, аграрных наук, которые будут полезны государству в будущем. В этот список входят специальности, далекие от художественных и спортивных.

В список специальностей попали, например, следующие:

военные науки;

естественные науки;

математика и статистика;

механическая инженерия;

гражданская сохранность;

транспорт;

архитектура и строительство и другое.

Куда можно поступить без результатов НМТ кроме УВО

В 2023 году поступить можно:

в колледж;

частный университет, не требующий результатов теста;

подготовиться и сдавать НМТ в следующем году.

Однако большой популярностью среди абитуриентов пользуется государственная программа по специальностям, о которых мы писали выше.

О других нововведениях при проведении НМТ мы рассказывали ранее: читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!