Лекарства, театры и… коммунальные: как пенсионеры могут использовать средства єПідтримки

Многие из имеющих газовое отопление в зимний период хватаются или за сердце от увиденных цифр на счетчике, или за голову от непонимания, откуда сколько набежало. Особенно часто это участь пенсионеров, для которых платежки за газ сильно сказываются на бюджете.

И если пока повлиять на формирование цен за коммунальные нет возможности, в рамках проекта єПідтримка государство начало поддерживать вакцинированных граждан. Исключением не стали и пожилые люди, которые теперь в дополнение к другим вариантам использования так называемой “ковидной тысячи” смогут оплачивать счета за газ.

Как оплатить счета за газ с помощью єПідтримки

Осуществить оплату за газ от Нафтогаза Украины можно будет несколькими способами.

Первый и самый простой вариант — онлайн:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA в Viber и Telegram;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Второй и более понятный пожилым людям — офлайн:

через платежные терминалы самообслуживания в любом месте;

в кассах отделений банков.

Для оплаты нужно использовать карту єПідтримка, которую выдают десять банков. А именно: А-Банк, Альфа Банк, Банк Восток, Idea Bank, Izibank, Monobank, Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк.

Как оплатить счета за газ через терминал

Все достаточно просто, если следовать инструкциям:

Выберите в меню Коммунальные платежи. Выберите услугу – оплатить газ. Выберите, куда производится платеж (обычно можно найти в чеке за оплату счетов за газ). Заполните реквизиты. Выберите способ оплаты — наличные или карточка. Внесите необходимую сумму в купюроприемник или введите ее, если оплачиваете картой. Подтвердите перевод и введите PIN-код.

Кроме того, таким образом можно уплачивать любые коммунальные платежи.

Особенности оплаты счетов за газ

Платежки формируются ежемесячно 10–12 числа. Поэтому, если уплатить до 15 числа в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA, можно получить скидку 1%. За один месяц кажется очень незначительная сумма, но со временем она может стать более ощутимой.

Кроме того, проведение платежей с помощью єПідтримки будет тщательно проверяться. Это значит, что если человек моложе 60 лет захочет воспользоваться такой услугой, оплата просто не пройдет, так же, как если бы кто-то пытался заплатить ею за кофе.

Поэтому счета оплачивать сможет только пенсионер, даже если кто-то помоложе хотел помочь ему и произвести оплату со своей карты.

Какие еще изменения внесли в проект єПідтримка для пожилых людей

С 24 января граждане старше 60 лет могут тратить тысячу гривен за вакцинацию на лекарства.

Кроме того, с 14 февраля 2022 года они имеют возможность оплатить коммунальные услуги средствами, начисленными по программе єПідтримка.

Еще одним преимуществом єПідтримки стало то, что Кабмин продлил срок использования этих средств до девяти месяцев со дня зачисления.

В планах пока остается диджитализация пенсионеров, в рамках которой государство стремится не только предоставить деньги пожилым людям за вакцинацию, но и раздать им бесплатные смартфоны. Эта программа будет реализована также в рамках проекта єПідтримки, чтобы сделать все преимущества Дії и других функций Государства в смартфоне доступными для граждан старше 60 лет.

Реализация намечена на начало апреля. В это время начнется сбор заявок на получение смартфонов, а вот раздавать их будут уже летом. В общей сложности на проект понадобится около трех лет.

Также интересными для пожилых людей могут быть уже привычные категории из єПідтримки. Так, например, разнообразить свои пенсионные будни можно, сходив на концерт, в театр на спектакль, в музей или просто оставшись дома с хорошей книгой или прессой. И все это за средства проекта.

Что касается тех пенсионеров, которые еще не получили средства за вакцинацию, они смогут сделать это во втором или третьем квартале 2022 года.

Однако расширение в инициативу вносят не только в пользу пожилых людей. Читай о программе выплат вакцинированным украинцам, чтобы узнать, как целесообразно можно использовать средства єПідтримки.