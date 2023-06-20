Какие скидки на коммунальные услуги предусмотрены для участников боевых действий: как их можно получить

Многие мужественные и отважные герои и героини пошли защищать Украину после 24 февраля. Они каждый день рискуют жизнью, чтобы мы могли жить в свободном государстве.

В ответ государство пытается поддерживать и помогать участникам боевых действий (УБД) и членам их семей. Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты определили немалый перечень льгот.

В частности, на законодательном уровне предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. Какие льготы можно получить в 2023 году и как это сделать, рассказали специалисты Бесплатной правовой помощи.

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Льготы для УБД на коммунальные услуги 2023

На оплату коммунальных услуг предоставляется множество льгот для УБД и членов их семей. Здесь найдешь их перечень и объяснение.

75 % скидки на плату за:

пользование жильем;

пользование коммунальными услугами;

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка на отопление, составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждого человека, который постоянно проживает в доме и имеет льготу. Дополнительные льготные 10,5 кв.м. предусмотрены на семью.

топливо для лиц, проживающих в домах без центрального отопления;

пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади. Такая льгота предоставляется семьям, состоящим только из нетрудоспособных лиц.

Двойной размер нормативной отопительной площади — это 42 кв.м на каждого, кто имеет льготу, и дополнительные 21 кв. метр на других членов семьи.

Обеспечение жильем и земельными участками

Участникам боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотрено первоочередное обеспечение жильем и земельным участком для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Также в льготу входит первоочередной ремонт домов и квартир.

Лица, получившие ранения: контузию или увечье во время боевых действий, обеспечиваются жилой площадью через два года после постановки на квартирный учет.

Установление связи

Также УБД получают льготы на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередную установку на льготных условиях квартирных телефонов.

Льготная оплата производится в размере 20% от стоимости основных тарифов и 50% — дополнительных работ. Абонементная плата за использование телефона устанавливается в размере 50% от действующих тарифов.

Как получить льготы участникам боевых действий

Чтобы получить соответствующие льготы на жилищно-коммунальные услуги, у тебя должен быть оформлен статус УБД. Если он есть, обратись в любой Пенсионный фонд Украины с написанными заявлениями.

заявление о внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы); заявление об установлении льготы.

Если нет времени на личный визит в сервисный центр Пенсионного фонда, заявления можно подать через:

Новую почту;

личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

приложение Дія, если есть Дія. Підпис.

На твердое горючее либо сжиженный газ можно получить льготы в монетизированной форме. Для этого подай сведения в Пенсионный фонд о банковском учреждении, куда государство будет перечислять тебе средства.

Также монетизированную выплату можно получать через отделение почтовой связи.

А как оформить льготы и субсидии через пенсионный фонд, мы рассказывали в материале.

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