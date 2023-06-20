Экономия

Какие скидки на коммунальные услуги предусмотрены для участников боевых действий: как их можно получить

Вероника Кононенко, редактор сайта 20 июня 2023, 16:00
пільги учасникам бойових дій
Фото: Pexels

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