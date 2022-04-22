Магия вне Хогвардса: как сделать бриллиантовые, патриотические и космические пасхальные яйца на Пасху. Показывает химик

Для того чтобы привить детям любовь к химии не нужно задач и формул, достаточно показывать как эта химия работает в жизни.

Можно начать с простого – оригинальных крашанок на Пасху с помощью натуральных красителей.

Так вы сможете привлечь ребенка не только к украинским традициям, оторвать его внимание от гаджетов, но и привлечь к науке.

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Ведь химия может творить настоящие чудеса. Известный учитель и доктор химических наук Глеб Репич активно рассказывает об этих чудесах в своем Tik Tok.

На этот раз он рассказал, как совершить чудо с помощью простых ингредиентов, и вместе с детьми превратить привычные яйца в бриллиантовые, космические и патриотические.

Бриллиантовые крашанки

Секрет достаточно прост, вам понадобятся:

яйца, которые станут крашанками

красное вино

Варим наши крашанки, даем немного охладиться, а затем заливаем их красным вином.

Оставь все это отдыхать на четыре часа, можно и чуть больше, это не помешает. Затем осторожно выложи их на бумажное полотенце и дай им высохнуть самостоятельно.

По мере высыхания твои крашанки будут становиться бриллиантовыми, то есть покроются слоем перламутровых кристаллов.

Но есть один аспект, вино может давать неравномерный цвет. Одни яйца могут получиться темно-фиолетовыми, а другие более светлыми.

Это обусловлено тем, что на поверхности яйца имеется кутикула. Если ее снять, то цвет будет равномерный, но светлый. Сделать это можно с помощью обыкновенной соды.

Если оставить кутикулу, то получишь темно-фиолетовое бриллиантовую крашанку.

В чем магия?

А теперь самое интересное, как это работает. Дело в том, что в вине есть органические кислоты, в том числе лимонные.

Эти кислоты вступают в реакцию с яичной скорлупой, а точнее, кальций карбонатом, который является его составной частью — кислоты растворяют его.

В результате образуются соли, которые оседают в виде сверкающих кристаллов на поверхности пасхального яйца.

Вуаля, магия вне Хогвардса для малышей.

Космические крашанки

Сам Глеб Репич назвал их яйцами Путина, потому что они чем-то похожи на драконьи, и посоветовал играть ими в биты.

А теперь шутки в сторону, держи рецепт. Для приготовления таких космических яиц тебе понадобятся:

яйца

чай каркаде

вода

масло

Для начала производим заготовку красителя. Для этого нужно взять 1 пачку чая каркаде и полностью залить ее литром кипятка.

Накрыть сосуд с будущим красителем крышкой, и дать ему время подумать о жизни, настояться 20 минут.

Затем нужно погрузить туда отварные яйца и оставить их там на 30 минут. Дальше промываешь пасхальные яйца водой и оставляй сушиться на бумажной салфетке.

В финальный этап нужно будет натереть яйца маслом для блеска. Как справедливо заметил Глеб Репич, яйца должны блестеть.

Патриотические крашанки

Яркий желтый и синий цвет можно получить с помощью натуральных красителей. Для желтых пасхальных яйц вам понадобятся:

яйца

куркума

вода

масло

Чтобы начать магию, один пакетик куркумы разведите с литром воды и положите туда сырые яйца. Поставьте все это на огонь и подождите 10 минут.

Краситель куркумы придает насыщенный желто-горячий цвет.

После этого промойте крашанки в простом событии и дайте им высохнуть на бумажном полотенце. Натрите их маслом, чтобы у них был привлекательный блеск.

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Для синих пасхальных яиц:

яйца

краснокочанная капуста

вода

масло

Произвольно измельчите пол кочана капусты и залейте его кипятком на двадцать минут. После погрузите туда ваши сваренные яйца, поставьте в холодильник и оставьте их там на всю ночь.

Голубого цвета крашанкам придадут натуральный красители антоцианы, которые природа добавила в краснокочанную капусту.

Завершаем процесс натиранием яйцо маслом.

Если вы сомневаетесь, стоит ли что-либо праздновать, когда вокруг такая ситуация или вы уехали заграницу, то мы рассказали почему праздновать Пасху необходимо как взрослым, так и детям.