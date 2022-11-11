Черная пятница от власти! Киев оплатит 75% стоимости генератора: как подать заявку

Недавно враг начал массово обстреливать крупные энергообъекты Украины. В результате люди должны были приспосабливаться к веерным и аварийным отключениям света.
Хотя мы и научились готовить, работать, учиться и развлекаться без электроэнергии, в долгие дни и вечера без света едва ли не каждый украинец мечтает о собственном генераторе.
В Украине все мечты наших граждан могут стать реальностью, нужно просто мечтать громче — и власти точно услышат.
В Украине все мечты наших граждан могут стать реальностью, нужно просто мечтать громче — и власти точно услышат.
Теперь даже веерные или аварийные отключения могут проходить с относительным комфортом. Ведь власти Киева помогут запастись многоквартирным домам собственными генераторами.
Объединения совладельцев многоквартирных домов ОСМД и ЖСК могут приобрести такой альтернативный источник электроэнергии для обеспечения потребностей дома на 75% дешевле.
Именно такой процент стоимости генератора будет компенсировать Киев. Киевсовет уже утвердил соответствующую программу по возмещению средств.
Таким образом власти снизят финансовую нагрузку на совладельцев домов и обеспечат многоэтажки альтернативными источниками энергии.
Следовательно, когда нет света, украинцы, в чьих домах будет такой генератор, смогут заряжать устройства, пользоваться домашним Wi-Fi и т.п., что значительно упростит жизнь.
Чтобы получить такую компенсацию, нужно заполнить заявление и подать пакет документов в районную администрацию. Пример правильного оформления заявления можно посмотреть здесь.
Какой пакет документов нужно добавить в заявление:
Даже когда твой дом обесточен, ты можешь пользоваться домашним Wi-Fi. Читай лайфхаки, которые расскажут, как использовать домашний Wi-Fi, если выключили свет.
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