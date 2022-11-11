Черная пятница от власти! Киев оплатит 75% стоимости генератора: как подать заявку

Недавно враг начал массово обстреливать крупные энергообъекты Украины. В результате люди должны были приспосабливаться к веерным и аварийным отключениям света.

Хотя мы и научились готовить, работать, учиться и развлекаться без электроэнергии, в долгие дни и вечера без света едва ли не каждый украинец мечтает о собственном генераторе.

В Украине все мечты наших граждан могут стать реальностью, нужно просто мечтать громче — и власти точно услышат.

Теперь даже веерные или аварийные отключения могут проходить с относительным комфортом. Ведь власти Киева помогут запастись многоквартирным домам собственными генераторами.

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Объединения совладельцев многоквартирных домов ОСМД и ЖСК могут приобрести такой альтернативный источник электроэнергии для обеспечения потребностей дома на 75% дешевле.

Именно такой процент стоимости генератора будет компенсировать Киев. Киевсовет уже утвердил соответствующую программу по возмещению средств.

Таким образом власти снизят финансовую нагрузку на совладельцев домов и обеспечат многоэтажки альтернативными источниками энергии.

Следовательно, когда нет света, украинцы, в чьих домах будет такой генератор, смогут заряжать устройства, пользоваться домашним Wi-Fi и т.п., что значительно упростит жизнь.

Что нужно сделать, чтобы власти частично оплатили генератор

Чтобы получить такую ​​компенсацию, нужно заполнить заявление и подать пакет документов в районную администрацию. Пример правильного оформления заявления можно посмотреть здесь.

Какой пакет документов нужно добавить в заявление:

копии документов, подтверждающих оплату генератора, а также его характеристики и серийный номер;

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей юрлица, обеспечивающего содержание дома;

документ, подтверждающий полномочия юрлица на управление общим имуществом: копия договора или выписка.

Даже когда твой дом обесточен, ты можешь пользоваться домашним Wi-Fi. Читай лайфхаки, которые расскажут, как использовать домашний Wi-Fi, если выключили свет.

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