Медовый Спас или Маковея — один из самых больших религиозных праздников для верующих. Еще с давних времен в этот день несли в церковь мед и святили его, а с первой ложкой освященного нектара загадывали волшебное желание, отсюда и название праздника.

В 2023 году Украинцы будут праздновать Маковея в понедельник, 14 августа (1 августа по новоюлианскому календарю), поэтому нужно быть вооруженными знаниями, чего нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь небесный гнев и неприятности.

Чего нельзя делать в Медовый Спас 2023

Как и во время всех религиозных праздников на Маковея в 2023 году нужно удержаться от брани и ссор. Также нельзя громко разговаривать и громко праздновать – это признак неуважения.

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Поскольку Медовый Спас приходится на воскресенье, божий день, убирать и заниматься домашней работой тоже нельзя.

Однако печь можно: пряники, пироги, блины с медом и маком — это давняя традиция, которой верующие чтят воду. Так что готовить в этот день можно.

В любой большой религиозный праздник запрещено работать, Медовый Спас в 2023 году не исключение.

Конечно, нельзя прожить день и не пожелать российским военным поскорее удобрить нашу землю, однако во время Маковея все же стоит удержаться.

Ведь в Медовый Спас нельзя желать кому-нибудь зла, иначе негатив вернется к тебе.

Именно в этот день, 14 августа, начинается великий Успенский пост, в честь Успения Богородицы. Продлится он до 27 августа.

Поэтому для верующих, соблюдающих пост, с этого дня есть определенные ограничения в пище. Праздник Медового Спаса не должен быть исключением, на столе должны стоять только постные блюда.

Традиции Медового Спаса

В этот день верующие ходят в церковь, чтобы освятить воду, мед, мак и травы. Все эти компоненты после церкви приобретут целебные свойства.

После церкви все приходили домой и пробовали вкусные постные блюда, ведь чествовали Успенскую Богородицу.

А потом шли купаться в открытые водоемы, ведь считают, что именно в этот день Владимир Великий крестился в Днепре, так что купание в этот день принесут человеку здоровье и силы на весь следующий год.

Далее верующие устраивали своеобразные проводы лета, традиционно именно в Медовый спас начинают собирать урожай и готовиться к зиме.

Медовый Спас — далеко не единственный религиозный праздник в августе, этот месяц для верующих будет насыщенным. Мы подготовили для тебя календарь церковных праздников и постов в августе 2023 года.

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