Между нами, девушками: как менструальный календарь Крылья может спасти жизнь

Быть женщиной — это сжимать баллончик, когда идешь по темной улице домой. Быть женщиной — это отправлять отслеживание поездки друзьям, когда садишься в такси.

Быть женщиной — это бояться того, что могут сделать мужчины. Бояться, что за их действия общество обвинит тебя.

К сожалению, насилие все еще существует, как и люди, обвиняющие в этом жертву. Однако есть и те, кто борется за безопасность женщин и создает приложения, которые помогут чувствовать себя безопаснее.

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Одно из таких — менструальный календарь Крылья. О том, как он может спасти твое здоровье или даже жизнь в опасной ситуации, рассказала Эмма Антонюк и поделилась собственной историей.

“Он меня заметил, я не успела вызвать полицию”

Летом Эмма Антонюк села в авто к таксисту. Первые несколько минут поездки были нормальными, однако потом мужчина начал спрашивать странные вещи: “Где ты шляешься?”, “Почему такая неблагодарная?” и т. д.

— После этого он сказал, что мы едем к нему домой, — вспоминает Эмма. Девушка сидела на заднем сиденье, поэтому решила звонить в полицию.

Я разблокировала телефон и принялась нажимать цифры на экране. Водитель это увидел, все понял и выкрутил руль так, что мы чуть не разбились. Тогда я подумала: жаль, что нет просто кнопки вызова полиции, как в банке.

Эта история окончилась хеппи-эндом. Эмма выпрыгнула из машины на ходу и сохранила свою жизнь, а таксист понес наказание.

С тех пор женщина думает, насколько важна скорость и аккуратность вызова полиции. Ведь когда ты оказываешься лицом к лицу с опасным человеком, каждая секунда и каждое решение может спасти жизнь.

Этого никогда не случится со мной: а вдруг…

Конечно, хочется верить, что ни одна женщина никогда не столкнется с каким-либо проявлением насилия. Однако надеяться, что это никогда не случится с тобой — опасно.

Следует посмотреть на статистику. Ежегодно в Украине от насилия страдают около 1,1 млн человек. 90% из тех, кто обращается с жалобами о домашнем насилии, — женщины.

22% женщин в возрасте 15–49 лет хоть раз в жизни испытывали психологическое, физическое или сексуальное насилие со стороны партнера или другого лица. Однако только каждая третья пострадавшая обращается за помощью.

— Мы не можем спровоцировать или стать причиной насилия, потому что агрессия — это всегда выбор того, кто принимает решение обидеть, — говорит Эмма Антонюк.

Страшно представить, скольким девушкам и женщинам в мире повезло меньше. Сколько просто не успели позвать на помощь или убежать. Так что лучше быть готовой к любым ситуациям и иметь средства, которые помогут позаботиться о себе в опасный момент.

Своевременно и незаметно позвать на помощь поможет менструальный календарь Крылья.

Все о Крыльях

Этот менструальный календарь отслеживает цикл, напоминает о месячных и т.д. В целом он ничем не отличается от других аналогов, кроме одной детали.

Приложение содержит скрытую кнопку SOS, которая позволяет незаметно вызвать полицию в несколько кликов, когда ты столкнулась с насилием.

Чтобы получить доступ к скрытым функциям SOS, необходимо на несколько секунд зажать логотип Крылья.

Адрес выезда определяется автоматически по геолокации, поэтому тратить время на общение с оператором не придется.

Чтобы функция вызова помощи была доступна, следует загрузить приложение, добавить туда стандартную персональную информацию и дать доступ к геолокации.

Если ты все же стал(-а) жертвой насилия, то не молчи об этом. Мы рассказали, куда нужно обращаться, если стал(-а) жертвой изнасилования.

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