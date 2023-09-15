Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2024: сумма и основные изменения

В Украине достаточно долго обсуждали перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планировали увеличить до 7651 грн.

Однако 15 сентября правительство утвердило проект бюджета на следующий год. Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2024: что известно и какой будет сумма — читай в материале.

Минимальная зарплата в Украине 2024: что известно

Правительство на очередном заседании утвердило проект бюджета на следующий 2024 год. Об этом в своих соцсетях сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Таким образом, уже известно о том, какими могут быть суммы минимальной зарплаты, прожиточного минимума.

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Размер минимальной заработной платы в Украине и основные цифры

На заседании утвердили следующие цифры 2024:

доходы: 1,746 трлн грн (общий 1,54 трлн грн);

расходы: 3,308 трлн грн (общий 3,1 трлн грн);

дефицит: 1,531 трлн.

Какая минимальная зарплата в Украине 2024: сумма

Уже известно, что с 01 января 2024 минимальная зарплата будет меняться. Минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января может быть 7100 грн. А вот с 1 апреля 2024 года — 8000 грн.

Размер минимальной заработной платы в Украине с 1 января 2024 и прожиточный минимум

Планируется, что с апреля размер минимальной зарплаты может вырасти до 8 тыс. грн. А вот прожиточный минимум тоже не будет стоять на месте. В 2023 году на одного человека сумма минимального обеспечения — 2589 грн. А в 2024 она может вырасти до 2920 грн.

А какая минимальная зарплата в Украине в 2023 году, ты узнаешь в другом материале.

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