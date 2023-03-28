Многоцелевые, скоростные, маневренные: характеристики истребителей Mirage 2000

Страны-партнеры передают Украине все больше оружия, мы получаем танки, бронированные машины, боеприпасы. Мы не раз говорили, что Украине нужны самолеты. Польша и Словакия согласились передать нам МиГ-29. Это, конечно, хорошо, но хотелось бы получить более современные истребители.

Одним из известных истребителей является многоцелевой французский Mirage 2000. Он быстрый и обладает хорошей маневренностью. Мы расскажем о характеристиках истребителя Mirage 2000.

История истребителя Mirage 2000

Истребитель Mirage 2000 разработала компания Dassault Aviation. Он стал преемником самолетов Mirage III и Mirage F1. Прототип нового истребителя совершил первый полет в 1978 году. Эксплуатировать самолет во Франции начали с 1984 года.

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За время своего существования истребителя имел много обновлений. Так появились новые версии: Mirage 2000C, Mirage 2000D, Mirage 2000N, Mirage 2000-5 и Mirage 2000-9.

Особенностью истребителя Mirage 2000 является то, что он имеет дельта-крыло. Именно это и обеспечивает его скоростные возможности и отличную маневренность. Каркас самолета сделан из легких материалов, поэтому он добивается высокой производительности и эффективности топлива.

Вооружение Mirage 2000 может быть разным: воздушно-боевые и воздушно-наземные ракеты, бомбы и ракеты, включая ракету MICA, ракету SCALP и лазерно-приведенную бомбу (LGB).

Истребитель Mirage 2000: основные характеристики

Эти истребители могут совершать полеты на максимальной высоте до 18 км с максимальной скоростью 2300 км/ч.

Модификация Mirage 2000 D предназначена для прорыва вражеских систем противовоздушной обороны при любых погодных условиях, времени суток, используя высокоточное управляемое авиационное оружие с лазерными системами наведения.

Истребители Mirage 2000 находятся на вооружении в разных странах, но наибольшее количество модификации Mirage 2000 D имеет Франция.

Эти самолеты могут выполнять не только воздушную оборону, но и разведку.

Характеристики Mirage 2000:

размах крыла — 9,13 м;

длина самолета — 14,55 м;

высота самолета — 5,15 м;

площадь крыла — 41 кв. м;

внутренняя емкость топлива — 4500 л;

один послевоспалительный турбовентиляторный двигатель SNECMA M53;

максимальная высота — до 18 км;

скорость — до 2300 км/ч.

Истребитель Mirage 2000: цена

Стоимость одного самолета Mirage 2000 может варьироваться от $30 до $70 млн. Ориентировочная стоимость, например, Dassault Mirage — $43 млн.

Великобритания передала нашей стране первые танки Challenger 2 для того, чтобы помочь Украине защищать свои земли. Ранее мы рассказывали о характеристиках этих танков.

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