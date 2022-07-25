Мобилизация студентов: кто подлежит призыву, а кто может выехать из страны

Во время всеобщей мобилизации могут призывать военнообязанных студентов. Мы расскажем, кто из них подлежит призыву.

Мобилизация студентов 2022

Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации гласит, что студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования, не подлежат призыву.

Но не все студенты могут выехать из Украины.

Кто из студентов может выехать за границу во время войны

Изменения в законе предусматривают, что сейчас не все военнообязанные студенты могут выехать за границу.

Выехать из Украины имеют право студенты:

Которые проходят обучение за границей и имеют подтверждение (справку из вузов, студенческий билет, приглашение на обучение, вид на временное проживание, связанное с обучением).

Такие подтверждающие документы должны быть переведены на украинский язык, иметь подпись переводчика и подтверждены нотариально.

Отсрочка для абитуриентов на магистратуру

В период между окончанием бакалавриата и формированием списков на магистратуру военнообязанные не являются студентами. В таком случае мобилизация студентов возможна, потому что они подлежат призыву.

Ранее мы рассказывали, что будет в случае неявки в военкомат.

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