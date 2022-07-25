Мобилизация студентов: кто подлежит призыву, а кто может выехать из страны

Во время всеобщей мобилизации могут призывать военнообязанных студентов. Мы расскажем, кто из них подлежит призыву.
Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации гласит, что студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования, не подлежат призыву.
Но не все студенты могут выехать из Украины.
Изменения в законе предусматривают, что сейчас не все военнообязанные студенты могут выехать за границу.
Выехать из Украины имеют право студенты:
Такие подтверждающие документы должны быть переведены на украинский язык, иметь подпись переводчика и подтверждены нотариально.
В период между окончанием бакалавриата и формированием списков на магистратуру военнообязанные не являются студентами. В таком случае мобилизация студентов возможна, потому что они подлежат призыву.
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