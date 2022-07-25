Мобилизация студентов: кто подлежит призыву, а кто может выехать из страны

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 25 июля 2022, 15:00
Мобілізація студентів 2022 хто підлягає призову
Фото: Pexels

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