Мобилизация студентов: кто подлежит призыву, а кто может выехать из страны

Во время всеобщей мобилизации могут призывать военнообязанных студентов. Мы расскажем, кто из них подлежит призыву.

Мобилизация студентов 2023

Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации гласит, что студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования, не подлежат призыву.

Впрочем, 4 сентября 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет. Федор Вениславский, один из инициаторов проекта, объяснял, что за последний год существенно возросло количество мужчин, которые таким образом пытались избежать призыва.

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Он добавлял, что в случае принятия законопроекта, его действие распространится и на мужчин, которые воспользовались предлогом обучения для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Впрочем, пока парламентарии не проголосовали за эту инициативу.

Кто из студентов может выехать за границу во время войны

Изменения в законе предусматривают, что сейчас не все военнообязанные студенты могут выехать за границу.

Выехать из Украины имеют право студенты:

Которые проходят обучение за границей и имеют подтверждение (справку из вузов, студенческий билет, приглашение на обучение, вид на временное проживание, связанное с обучением).

Такие подтверждающие документы должны быть переведены на украинский язык, иметь подпись переводчика и подтверждены нотариально.

Отсрочка для абитуриентов на магистратуру

В период между окончанием бакалавриата и формированием списков на магистратуру военнообязанные не являются студентами. В таком случае мобилизация студентов возможна, потому что они подлежат призыву.

Ранее мы рассказывали, что будет в случае неявки в военкомат.

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