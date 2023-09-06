Мобилизация студентов: кто подлежит призыву, а кто может выехать из страны

Во время всеобщей мобилизации могут призывать военнообязанных студентов. Мы расскажем, кто из них подлежит призыву.
Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации гласит, что студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования, не подлежат призыву.
Впрочем, 4 сентября 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет. Федор Вениславский, один из инициаторов проекта, объяснял, что за последний год существенно возросло количество мужчин, которые таким образом пытались избежать призыва.
Он добавлял, что в случае принятия законопроекта, его действие распространится и на мужчин, которые воспользовались предлогом обучения для уклонения от мобилизации в 2022 году.
Впрочем, пока парламентарии не проголосовали за эту инициативу.
Изменения в законе предусматривают, что сейчас не все военнообязанные студенты могут выехать за границу.
Выехать из Украины имеют право студенты:
Такие подтверждающие документы должны быть переведены на украинский язык, иметь подпись переводчика и подтверждены нотариально.
В период между окончанием бакалавриата и формированием списков на магистратуру военнообязанные не являются студентами. В таком случае мобилизация студентов возможна, потому что они подлежат призыву.
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