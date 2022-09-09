Штрафы за унижение на работе: что такое мобинг и какое наказание ждет обидчиков

Чувствуешь травлю или унижение на работе? Можешь обращаться в Государственную службу по вопросам труда! Недавно в Украине приняли первый законопроект о штрафовании работодателей за мобинг работников.
Данная инициатива еще будет рассмотрена во втором чтении, однако украинцы уже готовятся к изменениям.
Что такое мобинг, как ему противодействовать и какие штрафы ждут обидчиков?
Мобинг — это разновидность проявлений травли. Термин используется для ситуации, когда человека травят на работе. Как правило, это психологическое издевательство над одним из работников группой коллег, подчиненных или руководства.
Pexels
Мобинг рассматривается как одна из форм дискриминации прав человека в трудовых отношениях, которая проявляется через психологическое, экономическое и другое насилие с целью унижения достоинства человека.
Мобинг рассматривается как одна из форм дискриминации прав человека в трудовых отношениях, которая проявляется через психологическое, экономическое и другое насилие с целью унижения достоинства человека.
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