Штрафы за унижение на работе: что такое мобинг и какое наказание ждет обидчиков

Чувствуешь травлю или унижение на работе? Можешь обращаться в Государственную службу по вопросам труда! Недавно в Украине приняли первый законопроект о штрафовании работодателей за мобинг работников.

Данная инициатива еще будет рассмотрена во втором чтении, однако украинцы уже готовятся к изменениям.

Что такое мобинг, как ему противодействовать и какие штрафы ждут обидчиков?

Что такое мобинг?

Мобинг — это разновидность проявлений травли. Термин используется для ситуации, когда человека травят на работе. Как правило, это психологическое издевательство над одним из работников группой коллег, подчиненных или руководства.

К мобингу относятся:

распространение ложных слухов;

изоляция работника, игнорирование его;

отпускание острых слов в сторону жертвы мобинга;

чрезмерные придирки;

доносы;

нежелательное поведение с сексуальным подтекстом;

причинение материального вреда.

Мобинг рассматривается как одна из форм дискриминации прав человека в трудовых отношениях, которая проявляется через психологическое, экономическое и другое насилие с целью унижения достоинства человека.

Наказание за мобинг

штраф 1700–2550 грн. или 20-40 часов общественных работ;

повторный или групповой мобинг — штраф 3400–5100 грн или 40–60 часов общественных работ.

Если атмосфера в коллективе не удовлетворяет, то лучше поискать другую работу. Как найти занятие по душе — мы рассказывали тебе ранее.

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