Кавер для шлема и правильный броник — как выбрать качественное военное снаряжение для бойцов

Во время войны особенно важно обезопасить себя на самом высоком уровне. Расскажем, какому снаряжению отдать предпочтение, чтобы остаться целым и невредимым.

Каким должен быть бронежилет

Изготовлен из прочной ткани, например, Cordura. Там система сшитых между собой слоев защитного материала — арамидной ткани (Kevlar, Twaron и т.п.).

Защищен от света и воды, пропитан водоотталкивающим средством.

Иметь в составе сверхвысокомолекулярный полиэтилен СВМПЭ (Dyneema). Он состоит из листов термопластического полиэтилена.

Иметь специальные карманы для защитных плит, подобно плитоноскам.

Бронежилеты защищают от пуль и осколков — это их основная задача во время войны. Это происходит благодаря материалу, который находится во внутренней части жилета — по бокам и на шлейках над плечами.

У бронежилетов возможны вариации с дополнительной защитой шеи и паха. Они имеют большую площадь защиты, чем плитоноски.

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Какой должна быть плитоноска

Плитоноска — изделие, в которое вставляются защитные плиты. Она должна быть сшита из специальной нейлоновой ткани высокой плотности, не менее 1000d (например, Cordurа).

Сама по себе она защищает только те места, где вставлены плиты. Плитоноска должна выдерживать минимум две защитные плиты и подвешенную амуницию.

В районе плеч не должно быть много ткани — это усложнит процесс стрельбы.

Для бойцов морской пехоты плитоноска должна быть снаряжена быстрым сбросом.

У плитоноски должны быть вертикальные боковые стропы для раций и других устройств.

Лучше, чтобы камербанд (боковая часть) был оборудован так, чтобы можно было подвесить на него дополнительное снаряжение снаружи, а внутрь вставить защиту.

Камербанд должен быть из плотного материала, а не резины. Это поможет ему не растянуться под воздействием веса.

Что выбрать: плитоноску или бронежилет

Принимай решение по своему усмотрению. Это определяется сложностью и опасностью задачи.

Вид брони выбирается следующим образом:

Тем, кто стоит на блокпостах, в окопах, перемещается на технике, у кого задачи не слишком подвижны, лучше отдать предпочтение бронежилету. Он защищает от осколков большую площадь тела.

Тем, кто предпочитает мобильность, лучше выбрать плитоноску с плитами, чтобы было легче двигаться.

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Какими должны быть плиты для бронежилета

Они должны быть изготовлены из таких материалов:

Боевая броня (например, металл Armox 500/600T).

Промышленная сталь.

СВМПЭ (максимум — третий класс ДСТУ).

Керамика (IV класс по NIJ, то есть украинский шестой).

Керамические плиты могут быть двух вариантов: с прорезиненными краями и без них. Отличие в том, что керамическая плита без резины будет хрупкой и жесткой по бокам, но площадь защиты больше.

Совет: если покупаешь керамические плиты, нужно брать три штуки на каждого бойца. Ведь они хрупкие и должны быть в запасе.

Плиту надевают надписью Strike Face от себя.

Каким должен быть шлем

Шлем защищает от осколков и пистолетных пуль. Он должен быть крепким и огнеупорным. Шлемы должны быть оборудованы:

Чехлом (кавером) из огнеупорной и водоотталкивающей ткани. Отдельно она не продается, поэтому ее шьют на заказ в Украине или ищут дополнительно. Чехол защищает от воспламеняемости шлема, в составе которого имеется пластик. Чехлы должны быть двусторонние — разных цветов, чтобы соотсвествовать времени и месту применения.

Ременными полосами и петлями для крепления дополнительной маскировки.

Уровень защиты должен быть согласно NIJ — III А. Это единственный разрешенный и максимальный из имеющихся.

Страйкбольные и игровые шлемы не пригодны для использования во время боевых действий.

Срок годности защитного оборудования

Для бронежилетов, шлемов и плит средний срок годности — пять лет.

Плитоноски не имеют срока годности, они должны быть новыми. Чем они старше, тем ниже степень защиты. Эти материалы одноразовые и требуют замены в случае повреждения.

В конце срока годности бронежилеты и другое снаряжение подлежат списанию, так как материал утратил защитные свойства.

Обращайте внимание на дату изготовления и сроки, ведь недобросовестные продавцы начали массово реализовывать старый списанный товар.

Сертификат уровня защиты

Продавец должен предоставить сертификаты на каждый товар отдельно.

Там должно быть указано:

Уровень защиты.

Результаты отстрелов (калибры, типы пуль, результаты, сколько выстрелов, фото результата).

Название компании, которой выдается сертификат. Оно должно совпадать с названием изготовителя.

Название независимого учреждения, выдавшего этот сертификат. Его наличие проверяется на сайте.

Подпись ответственного за проведение сертификации со штампом учреждения.

Как ввезти защитное снаряжение в Украину

Шлемы, бронежилеты и плиты приравниваются к гуманитарной помощи.

Для того чтобы их ввезти, нужно заполнить ​​декларацию и указать:

Фонд.

Воинскую часть или подразделение ТРО.

Адрес назначения груза.

Список ввозимого с указанием веса и объема.

Последние данные можно получить у поставщика снаряжения.

Декларация заполняется заранее, а не при пересечении границы. Нужно заполнить два экземпляра, один из которых будет у водителя, другой — заберут таможенники.

Оба экземпляра нужно сфотографировать и отправить волонтерам или другим ответственным за груз. Дополнительные документы не требуются, но лучше сделать гарантийное письмо.

Для ввоза плит необходимо только в гарантийное письмо конечного пользователя. Его также заполняют заранее. Некоторые производители требуют договор между ними и фондом и Укроборонпромом.

Это значит, что конечным потребителем будет государство. Для этого требуется официальное письмо-запрос на продукцию от воинской части.

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