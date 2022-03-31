Не подходи! Самые распространенные виды мин и их характеристики

Рашисты минируют дороги и оккупированные населенные пункты. Поэтому следует быть максимально осмотрительными и не трогать подозрительные предметы на улице и в помещениях.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала о наиболее распространенных взрывоопасных предметах и их характеристиках.

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Не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателям или полиции! Расскажите об этом детям! — призывает ГСЧС.

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