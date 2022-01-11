Новая мошенническая схема в BlaBlaCar: как не стать жертвой псевдоперевозчика

Мошенники в BlaBlaCar работают по новой схеме. В частности, заранее просят деньги за электронный билет.

А чтобы не вызывать подозрения и втереться в доверие, выдают себя за официальных перевозчиков.

Впрочем, после выуживания средств никаких поездок не совершают.

Как распознать, что с вами общается аферист, и не попасть на его крючок — объясняем вместе с экспертами.

Как работает новая мошенническая схема?

Не из рассказов о схемах псевдоперевозчиков знает солист украинского музыкального дуэта Ніколас Карма & Нівгол Ламара Николай Бучак.

Певец за один день наткнулся сразу на троих мошенников в системе BlaBlaCar.

Собираясь на очередной концерт вместе с коллегой, он связался с водителем автобуса, заявившим, что нужно предварительно купить билеты. Иначе дела не будет.

Переписку с водителем-аферистом он обнародовал в своем TikTok:

К счастью, артисты часто путешествуют и знают, как купить билет на официальном сайте перевозчика. Потому им удалось сохранить свои деньги.

Мужчина рассказывает, что когда им отправили ссылку, по ней невозможно было перейти на официальную страницу или любую другую. Именно это и насторожило певцов.

— То есть, только вот эта ссылка прямая и все. Вводишь свои инициалы, поля, карточку и совершаешь денежный перевод. Когда я его (псевдоводителя — ред.) спросил: “Почему на официальном сайте нет вашего рейса?”, он ответил: “Я не знаю, я не разбираюсь”, — говорит Николай Бучак.

По его словам, таких случаев действительно очень много.

Мне кажется, каждый третий на BlaBlaCar — это аферист, — добавляет он.

Как обезопасить себя от перевозчиков-мошенников?

Для тех, кто редко ездит междугородними автобусами, было сложно понять, как работает афера. Поскольку на поезд билеты мы покупаем заранее.

Действительно, есть случаи, когда BlaBlaCar пользуются коммерческие фирмы, которые предоставляют сервисы по пассажирским перевозкам, — комментирует Владислав Антонов, основатель портала DTP.KIEV.UA.

Таким образом, по его словам, настоящий перевозчик пытается обезопасить себя от финансовых потерь. Ведь очень часто пассажиры отказываются от поездок.

Этим и пользуются мошенники. В частности, растворяются среди настоящих перевозчиков, берут у людей деньги и исчезают.

Чтобы не попасть на аферистов, автоэксперт Владислав Антонов рассказал об основных критериях выбора поездки:

обращайте внимание на рейтинг водителя . Если он высокий, то вероятность того, что что-то пойдет не так, минимальна. Если это новый водитель (с новой учетной записью), будьте осторожны, его могли заблокировать за какие-то прошлые нарушения;

. Если он высокий, то вероятность того, что что-то пойдет не так, минимальна. Если это новый водитель (с новой учетной записью), будьте осторожны, его могли заблокировать за какие-то прошлые нарушения; если водитель якобы от фирмы перевозчика настаивает на покупке электронного билета, проверьте, действительно ли ваш рейс находится на официальном сайте компании. А еще не поленитесь позвонить на ее горячую линию.

Советом, как не дать ворам нажиться на вас, также поделился солист группы Ніколас Карма & Нівгол Ламара Николай Бучак.

Артист советует уточнять по официальным номерам телефонов компании, которые есть в открытом доступе, способы покупки билета.

В основном перевозчики предлагают два варианта:

приобрести билет через официальный сайт;

или скачать их приложение на телефон и купить с его помощью.

Нужно хранить (квитанции — ред.), указывать в них целевое назначение перевода средств, делать скрины переписок, заказов, — добавляет певец.

Можно ли вернуть деньги, если уже стал жертвой аферистов?

Если вдруг вы попали на крючок мошенников, шанс вернуть средства есть, убеждает адвокат Виталий Собкович.

Начинайте со сбора всех материалов и доказательств, а дальше — направляйтесь к правоохранителям.

— Поможет киберполиция. Они установят, какие телефоны использовались, где находятся мошенники. А если есть системный обман со стороны одного перевозчика, в соцсетях можно найти соответствующие группы, людей, которые тоже пострадали, и объединиться, — говорит специалист.

Далее в рамках уголовного производства дождаться момента, когда будут найдены нарушители, и тогда уже предъявлять гражданский иск.

Впрочем, мошенники могут прикрываться отговоркой: “Поехать якобы не удалось и рейс отменили”.

Тогда, по словам адвоката, это не будет считаться мошенничеством, но у вас будут данные этого человека.

Так что вы сможете обратиться в суд с иском о возврате этих средств, а также процентов за пользование безосновательно полученными деньгами.

Отправляясь в поездку, даже на несколько часов, можно также стать жертвой квартирных воров.

Ведь опытные грабители действуют по наводке. Следовательно, совершают дело быстро и эффективно. Качественный замок их тоже не отпугнет, а большинство мест для денежных тайников они давно выучили наизусть.

Поэтому советуем почитать, как защитить свой дом от ограблений, и свести шансы воров “выловить” что-то ценное в вашем доме к минимуму.