Твоя работа

Новые налоги, требования к ФОП и функции Дії: все важные нововведения с 1 января

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 06 января 2022, 09:00
Розумний собака
Фото: Pexels, Unsplash

Больше новостей
Что делать, если авто попало в кювет - рассказывает автоинструктор
“Что делать, если автомобиль съехал в кювет?”
Коронавирус 6 января: статистика COVID-19 в Украине
Коронавирус: статистика по Украине и когда ожидать сертификат о бустерной прививке
Що приготувати на Різдво
Рождественские блюда: что должно быть на столе в Святвечер. 12 блюд от редакции Вікон
кутя
Как приготовить кутью: рецепты, которые понравятся каждому
Смотреть больше

Материалы по теме

Податки і збори
Новые счета для уплаты налогов в 2022 году — что изменилось с 1 января
Небезпека неофіційного працевлаштування
Зарплата “в конверте”: как не остаться ни с чем
Податкова знижка
Налоговый кешбэк от государства — как получить возврат за потраченные гривны

Видео
0:03:03
кутя

Как приготовить кутью: рецепты, которые понравятся каждому
0:03:39
Американец
Как американец приехал за любовью, но остался без денег
0:15:00
Выпуск за 22.00
Вікна-новини. Выпуск от 05.01.2022 (22:00)
0:04:01
Казахстан останні події
События в Казахстане: все, что известно о ситуации
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 05.01.2022 (17:30)
0:03:11
Собаки
Собачья жестокость или человеческая безответственность: в Запорожье стая псов набросилась на ребенка
0:02:43
Санки
Мужчина погиб после катания на санках с дочерью — трагедия в Днепре
0:04:34
Грбанюк
Мех, глубокое декольте, ботфорты: Игорь Грабарук эксклюзивно о резонансе с юристкой
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 04.01.2022 (17:30)
0:04:13
Аферисты
Ваша комната больше не ваша: как к киевлянину пришли новые хозяева его жилья
Больше видео
“Что делать, если автомобиль съехал в кювет?”
Читать дальше
“Что делать, если автомобиль съехал в кювет?”
Задействуй четыре сферы жизни — психолог о том, как восстановить внутренние ресурсы
Читать дальше
Задействуй четыре сферы жизни — психолог о том, как восстановить внутренние ресурсы