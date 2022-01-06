Новые налоги, требования к ФОП и функции Дії: все важные нововведения с 1 января

В Новый год — с нововведениями. С 1 января вступили в силу ряд законов, которые существенно влияют на нашу жизнь. Это и новые правила работы для ФОП, и обязательная привязка SIM-карт к паспорту, и повышение стипендий.

Обо всех важных изменениях, которые произошли почти незаметно, во время праздников, мы рассказываем в этом материале.

Повышение стипендий

С 1 января 2022 вырастут выплаты для украинских студентов — причем как для учеников профтехобразования, так и для студентов ВУЗов. О подобных нововведениях отчитывается Министерство образования и науки Украины.

В частности, для студентов вузов стипендии поднимут не менее чем в 1,5 раза; а для обучающихся в заведениях профессионально-технического образования — более чем в 2,5 раза.

Таким образом, размер минимальной стипендии теперь составит:

1250 гривен в месяц (против 490 грн предыдущих) для студентов заведений профтехобразования;

в месяц (против 490 грн предыдущих) для студентов заведений профтехобразования; 1510 грн в месяц (против 980 грн до перемен) для студентов учреждений профессионального высшего образования (обучаются на младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, бакалавра);

в месяц (против 980 грн до перемен) для студентов учреждений профессионального высшего образования (обучаются на младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, бакалавра); 1930 грн в месяц (против 1250 грн предыдущих) повышенная стипендия для студентов профтехобразования;

месяц (против 1250 грн предыдущих) повышенная стипендия для студентов профтехобразования; 2000 грн в месяц (против 1300 грн до того) для студентов ВУЗов;

в месяц (против 1300 грн до того) для студентов ВУЗов; 2500 грн в месяц (против 1660 грн) — повышенная стипендия для студентов ВУЗов.

Рост зарплаты учителей

Уже с первого месяца текущего года возрастут зарплаты для учителей и преподавателей. В целом, в этом году зарплата педагогов должна увеличиться на 8%. А вот для учителей специализированных школ, гимназий, ПТУ и интернатов размер повышения составит 5-30%.

В случае, если вы преподаете в садах для детей с особыми потребностями или специализированных детских домах — тогда в этом году ожидайте роста зарплат на 20-30%.

Повышение зарплат медикам

Вырастут зарплаты и для медицинского персонала. Правда, за счет новой надбавки “за престижность труда”.

Ожидается, что такая надбавка существенно улучшит жизнь врачей и медперсонала. В частности, врач в Украине будет получать не менее 20 тыс. гривен в месяц, а медсестра — не менее 13,5 тыс. гривен. Такую ​​сумму должно начислить руководство больницы, учитывая оклад, доплаты, надбавки и премии.

Конкретный объем надбавки “за престижность труда” врачам и медперсоналу будет устанавливать руководитель вместе с согласования профсоюза.

Минимальные социальные выплаты

С 1 января 2022 года прожиточный минимум достиг отметки в 2393 грн, а минимальная зарплата — 6500 грн в месяц.

Впрочем, размеры минимальной пенсии не впечатляют — по-прежнему 1934 грн в месяц.

О зарплатах и ​​социальных выплатах поговорили, перейдем к налогам.

Налоги

С 1 января 2022 года растут налоги, которые в народе называют “антиолигархическими”.

Речь идет о налогах на добавочную стоимость, на доходы физлиц, на прибыль предприятий, рентную плату и даже доходы на продажу сырья с огородов.

Это означает, что если вы житель села, который продает на рынке овощи, а за это получаете более 12 минимальных зарплат, тогда в государственный бюджет будете вынуждены уплатить 18% налога. Следовательно, не олигархами едиными.

Растут и экологические налоги. Это в большей степени касается именно крупных предпринимателей. Их вынудили платить ренту на добычу железной руды.

Но, кроме того, изменяются и счета для уплаты налогов в государственный бюджет. И здесь следует быть очень внимательным. Поскольку если уплатить средства по старым реквизитам, государство вернет их обратно.

Больше информации о новых счетах для уплаты налогов в 2022 году ищите в материале ниже.

Изменения для малого бизнеса

С 1 января начинают работать новые правила для ФОП, представляющих малый бизнес. Теперь они обязаны использовать кассовые аппараты при расчетах.

Нововведения касаются кафе, турагентств, гостиниц, маленьких магазинов, секонд-хендов, интернет-магазинов и т.д. То есть, всех сфер торговли.

ФОП обязали приобрести кассовое оборудование или установить специальную программу на телефон или планшет и научиться ею пользоваться.

Такой аппарат не нужен только тем предпринимателям, у которых нет наемных работников, а собственную продукцию они реализуют за наличные деньги на рынке, передает BBC. Впрочем, и здесь есть исключения. Их доход не должен превышать 167 минимальных зарплат в год (это 1,085 млн гривен в год).

Штрафы для предпринимателей существенные: в случае не установки кассовых аппаратов вам придется заплатить 100% стоимости проданной продукции. А при повторной фиксации нарушения — 150%.

По последним данным налоговиков, в прошлом году в Украине работало 1,9 млн ФОП.

Теперь немного о технологиях.

Привязка SIM-карт к паспорту

С 1 января этого года все владельцы SIM-карт обязаны привязать их к паспорту. Этого требует Закон об электронных коммуникациях.

Но есть важный нюанс. Переходный период достаточно длительный — сделать это можно до 1 января 2025 года. Не успели? Тогда вам не удастся воспользоваться услугами связи в Украине.

Напоследок об IТ-сфере и запуске Дія.Сити.

“Свободная экономическая зона” для IТ

Очень важное новшество для работников IТ-отрасли. По крайней мере, на этом настаивает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Инициатива Дія.Сити — это виртуальная “свободная экономическая зона” для IТ-шников, в которой предусмотрены особые налоговые и правовые условия.

По расчетам Минцифры, она позволит платить в пятьраз меньше налогов, еще и инвестировать в образование и развитие IТ-отрасли.

Стать участниками платформы Дія.Сити смогут те компании, в которых работает по меньшей мере девять работников (с зарплатой от 1200 евро) и которая занимается в основном разработкой программного обеспечения.

А если ты уже знаешь о преимуществах использования Дії и настроен оцифровать свои документы, советуем почитать о том, как оформить электронную трудовую книжку.