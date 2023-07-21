Война в Украине

И Leopard 1А5, и пулеметы: что включает новый пакет вооружения от Германии

Анастасия Грубрина, редактор сайта 21 июля 2023, 14:00
Новий пакет військової допомоги від Німеччини: що передадуть

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