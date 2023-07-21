И Leopard 1А5, и пулеметы: что включает новый пакет вооружения от Германии

На сайте Федерального правительства Германии сообщили о новом пакете военной помощи для Украины. Читай в нашем материале подробно, что передадут на этот раз и есть ли там тяжелое вооружение.
Для развития потенциала безопасности Украины передается поставка от Вооруженных сил Германии и партнеров. На этот год Германия выделила на помощь Украине €5,4 млрд.
В список помощи вошло такое вооружение:
Танки Leopard 1А5 являются первым подвидом, переданным Германией. Украина ожидает еще 100 танков такого же вида.
Также к передаче Украине готовят 80 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun.
В ближайших планах Германии есть передача гусеничных вездеходов Bandvagn 206, БТР, БМП Marder, ЗРК IRIS-T SLM, самоходные зенитные установки GEPARD и боеприпасы к ним, системы разминирования, артиллерийские снаряды, БПЛА, мобильные системы обогрева и полевые госпитали.
Передача вооружения из этого списка возможна после производства или модернизации.
Ранее мы говорили, какие страны объявили новые пакеты военной помощи.
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Фото: Танковый батальон 33 ОМБр