Для тебя Новости

“Давите на Путина, а не на меня”: Зеленский назвал Трампу главное условие завершения войны

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 12 марта 2026, 09:46 2 мин.
зеленский о мирном соглашении
Фото Сайт президента Украины

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь