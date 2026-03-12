“Давите на Путина, а не на меня”: Зеленский назвал Трампу главное условие завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico расставил точки над “і” в вопросе личного отношения к российскому диктатору и перспективам мирного урегулирования по состоянию на март 2026 года.

Глава государства подчеркнул, что потенциальное мирное соглашение — это, прежде всего, юридический инструмент для остановки войны и спасения людей, а не вопрос личных симпатий или дружбы, какой априори быть не может.

Зеленский требует от Трампа гарантий безопасности, ратифицированных Конгрессом

Зеленский открыто согласился с тезисом Дональда Трампа о том, что между ним и Путиным царит взаимная ненависть, назвав это очевидным фактом, который, однако, не должен препятствовать поиску рациональных механизмов прекращения огня.

Для украинского лидера мир остается категорией прагматичной, где эмоции должны уступить место четким правовым обязательствам, позволяющим украинцам жить в безопасности.

Отдельным весомым блоком в разговоре прошла коммуникация с Белым домом. Владимир Зеленский прямо обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом изменить вектор дипломатического влияния. Он подчеркнул, что для реального завершения войны Вашингтон направит все политическое и экономическое давление именно на Москву, а не на Киев.

Нам нужно больше давления на Россию, а не на меня,

— заметил президент, отмечая, что Украина, хоть и не доверяет Кремлю, верит в искреннее желание американской стороны положить конец этой войне. Однако это желание должно воплощаться в конкретных действиях против агрессора, являющегося единственным источником затягивания конфликта.

Наиболее стратегической частью дискуссии стал вопрос гарантий безопасности, которые должны лечь в основу будущей архитектуры мира. Зеленский поделился деталями разговора с Трампом о возможности создания системы защиты, которая была бы сильнее НАТО.

Главным условием Киева в этом контексте остается институциональная устойчивость договоренностей. Глава государства настаивает на том, что любые обязательства по безопасности должны быть официально ратифицированы Конгрессом США и национальными парламентами стран-союзников.

Это единственный способ гарантировать, что будущие администрации в Вашингтоне или в других столицах не смогут отказаться от своих обещаний, обеспечивая Украине безопасность на десятилетия вперед, независимо от политических изменений на Западе.

Ранее мы писали, что Зеленский отверг мирные предложения Путина – читай в материале, почему президент Украины отклонил запрос РФ о временном перемирии.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!