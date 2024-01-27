Отстрой дом на своей земле! Обновление в программе єВідновлення

Стартовал новый этап в программе єВідновлення. Теперь владельцы земельных участков смогут строить новые дома на своих землях, сообщает команда Дії.

Отмечается, что процедура подачи заявки остается неизменной. Пользователям достаточно обновить приложение Дія, далее:

Зайти в Дію. Перейти в раздел єВідновлення. Выбрать категорию “заявка о выплате”. Выбрать тип компенсации – денежная выплата.

После этого следует подождать 30 дней, пока комиссия местного самоуправления оценит характеристики разрушенного дома и определит сумму компенсации.

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Напомним, что максимальная сумма компенсации на ремонт поврежденного жилья по программе єВідновлення составляет до 350 тысяч гривен для квартир и до 500 тысяч гривен — для частных домов.

В сообщении отмечается необходимость прекращения права собственности на уничтоженный объект и подачи уведомления о начале строительных работ. Только после этих действий можно подать заявление для получения денег на карту.

Вырученные средства можно использовать исключительно на строительные материалы или услуги в компаниях-участниках программы.

Компенсация будет выплачиваться в два этапа по 50%, при этом между ними необходимо предоставить промежуточный отчет.

Если вы не единственный владелец уничтоженного дома, вы можете подать совместное заявление или несколько отдельных. Каждый совладелец получит индивидуальную компенсацию согласно своей доле.

К слову, раньше мы рассказывали, когда выплатят компенсации за уже сделанные ремонты по программе єВідновлення.

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