Украина запускает множественное гражданство сразу с тремя странами

В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в Украине.

Это позволит украинцам приобретать гражданство другой страны, не отказываясь от паспорта родной страны.

Зеленский уже рассказал, с какими странами Украина применит механизм множественного гражданства.

Множественное гражданство: с какими странами возможно

Владимир Зеленский во время встречи с представителями Всемирного Конгресса украинцев отметил, что уже ведется необходимая работа по полноценной работе механизма множественного гражданства.

По словам Зеленского, уже известны первые страны, с которыми заработает подобный механизм:

Германия;

Польша;

Чехия

После этого множественное гражданство можно распространить на Канаду и США.

А для иностранных граждан множественное гражданство дает право воспользоваться такой возможностью, если статус приобретен по упрощенной процедуре.

А как работает множественное гражданство в других странах и можем ли мы заимствовать такой опыт, разбирались раньше.

