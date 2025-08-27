Украина запускает множественное гражданство сразу с тремя странами

В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в Украине.
Это позволит украинцам приобретать гражданство другой страны, не отказываясь от паспорта родной страны.
Зеленский уже рассказал, с какими странами Украина применит механизм множественного гражданства.
Множественное гражданство: с какими странами возможно
Владимир Зеленский во время встречи с представителями Всемирного Конгресса украинцев отметил, что уже ведется необходимая работа по полноценной работе механизма множественного гражданства.
По словам Зеленского, уже известны первые страны, с которыми заработает подобный механизм:
- Германия;
- Польша;
- Чехия
После этого множественное гражданство можно распространить на Канаду и США.
А для иностранных граждан множественное гражданство дает право воспользоваться такой возможностью, если статус приобретен по упрощенной процедуре.
А как работает множественное гражданство в других странах и можем ли мы заимствовать такой опыт, разбирались раньше.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!