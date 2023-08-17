Поддержать нас, поблагодарить вас. Ланцюг Єдності до 24 августа — где пройдет и как присоединиться

Уже второй год подряд Украина отметит День Независимости в состоянии полномасштабной войны. За все время российско-украинской войны украинцы пересмотрели свое отношение к этому празднику и нашли смысл, за который мы сейчас боремся против РФ.

Чтобы снова напомнить миру ту цену, которую мы платим за независимость, и поблагодарить партнеров, помогающим Украине сейчас, украинцы и люди со всего мира за пределами Украины выйдут на центральные улицы своих городов и возьмутся за руки, чтобы образовать живой Ланцюг Єдності.

Как это должно происходить, где будет проходить акция живого Ланцюга Єдності и как присоединиться — рассказываем дальше.

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Ланцюг Єдності: что это и где проходит

Ланцюг Єдності проходит в городах тех стран, где сейчас находятся украинцы из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию родной Украины.

Главная цель Ланцюга Єдності — ещё раз напомнить миру об Украине и войне, царящей в сердце Европы.

А также поблагодарить государства, в которых сейчас находятся украинцы, за помощь в сложные времена.

Как присоединиться к Ланцюгу Єдності

Чтобы присоединиться к акции Ланцюг Єдності, которая пройдет по всему миру, следует перейти на сайт инициативы и нажать “Присоединиться к цепи“.

Найди на карте город, где ты сейчас находишься, и поставь отметку на центральной улице на месте, где ты планируешь стоять 24 августа. Увидев эту отметку, другие участники смогут стать бок о бок.

Так же можно найти отметки уже отметившихся и занять место рядом, чтобы продолжить цепь.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев по всему миру стать в живые цепи, чтобы поблагодарить страну, в которой они сейчас находятся, за помощь.

Призываем всех украинцев за границей, во всех странах и на всех континентах, объединиться в День Независимости Украины и создать самую большую в истории человечества живую цепь единства, — сказал Залужный.

В настоящее время в цепи участвуют более десяти тысяч человек, но число желающих увеличивается.

Об истории праздника Независимости Украины мы писали в нашем другом материале.

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