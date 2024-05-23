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25 миллионов на беспилотники для ГУР и новый сбор ко Дню журналиста: вклад телемарафона Єдині новини в победу

Мария Бондар, редактор сайта 23 мая 2024, 17:40
Дроны СИЧ для ГУР

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