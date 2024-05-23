25 миллионов на беспилотники для ГУР и новый сбор ко Дню журналиста: вклад телемарафона Єдині новини в победу

Всеукраинский телемарафон Єдині новини успешно провел масштабный сбор средств для Главного управления разведки Минобороны.

Целью было приобретение ударно-разведывательных беспилотников СИЧ украинского производства. Благодаря единству и поддержке зрителей удалось собрать более 25 миллионов гривен.

Беспилотные летательные аппараты СИЧ — это многофункциональные дроны отечественного производства, способные как вести разведку, так и наносить удары по врагу. Они показали высокую эффективность в уничтожении российской живой силы и бронетехники, туда, куда не могут достать артиллерия или другие БПЛА.

По оценкам, СИЧИ, которые принадлежат подразделениям ГУР нанесли ущерб российской армии более чем на 100 миллионов долларов.

В частности, больше не смогут причинить вреда Украине — РЛС Подлёт за 17 миллионов долларов и РЛС Каста за 12 миллионов.

Сбор средств на дроны проводился совместными усилиями телеканалов Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Ми—Украина, Inter Media Group и их диджитал-платформ. Организаторы благодарны каждому, кто присоединился и тем самым приблизил победу Украины.

И уже вскоре, ко Дню журналиста 6 июня, телемарафон Єдині новини начнет новый масштабный сбор для Сил обороны Украины. К участию приглашаются все медиа, чтобы совместно помочь Защитникам и Защитницам. Детали обещают обнародовать вскоре.

С начала 2024 года Єдині новини уже организовали более 370 благотворительных акций и собрали более 100 миллионов гривен на нужды ВСУ. Таким образом, украинское медиапространство делает весомый вклад в укрепление обороны государства.

Недавно мы писали, что контента в марафоне станет больше. Ведь Суспільне расширяет собственное вещание в Єдиних новинах.

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