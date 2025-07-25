Беременным будут платить по 7000 грн: правительство предлагает дородовую помощь

Фото Pexels Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13532, который может коренным образом изменить систему поддержки семей с детьми. Правительственная инициатива предлагает ввести ежемесячные выплаты в размере 7000 гривен для беременных женщин и для ухода за ребенком до одного года, реагируя на острую демографическую ситуацию в стране. О регистрации важного документа сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Поддержка еще до рождения: кто сможет получить 7000 грн Одной из ключевых новаций закона является введение ежемесячной дородовой помощи в размере 7000 гривен. Важный нюанс заключается в том, что эта помощь будет назначаться тем беременным женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.Это означает, что финансовую поддержку смогут получить наиболее уязвимые категории будущих мам: студентки, безработные, женщины, зарегистрированные как ФЛП, которые не платят единый социальный взнос, и другие. Цель такой выплаты — обеспечить женщине достойные условия в течение беременности. Первый год ребенка и возвращение на работу: что дальше После рождения малыша система поддержки продолжает действовать. Законопроект предлагает выплачивать 7000 гривен в месяц одному из родителей, опекуну или другому родственнику, который непосредственно ухаживает за ребенком, до достижения им возраста одного года. Кроме того, правительство продумало и механизм для поощрения родителей возвращаться на рынок труда. Если оба родителя выходят на работу после того, как ребенку исполнился год, они смогут получить отдельное пособие по уходу. Размер и условия этой поддержки, по словам Мельничука, будет определять Кабмин уже после принятия закона. Повышение рождаемости: цель правительственной инициативы Тарас Мельничук подчеркнул, что главная цель этой реформы — создать благоприятные условия для повышения рождаемости в Украине и помочь родителям совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей. — Законопроект направлен на создание условий для повышения уровня рождаемости, совмещения отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в предродовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения, — отметил представитель Кабмина в ВР. Эта инициатива является прямым ответом на демографический кризис, который из-за полномасштабной войны приобрел угрожающие масштабы. Теперь слово за народными депутатами, которые должны рассмотреть и принять решение относительно будущего украинских семей. Ранее мы рассказывали, когда лучше делать тест на беременность. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Беременность, социальные выплаты, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter