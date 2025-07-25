Беременным будут платить по 7000 грн: правительство предлагает дородовую помощь

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13532, который может коренным образом изменить систему поддержки семей с детьми. Правительственная инициатива предлагает ввести ежемесячные выплаты в размере 7000 гривен для беременных женщин и для ухода за ребенком до одного года, реагируя на острую демографическую ситуацию в стране.

О регистрации важного документа сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Поддержка еще до рождения: кто сможет получить 7000 грн

Одной из ключевых новаций закона является введение ежемесячной дородовой помощи в размере 7000 гривен. Важный нюанс заключается в том, что эта помощь будет назначаться тем беременным женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Это означает, что финансовую поддержку смогут получить наиболее уязвимые категории будущих мам: студентки, безработные, женщины, зарегистрированные как ФЛП, которые не платят единый социальный взнос, и другие. Цель такой выплаты — обеспечить женщине достойные условия в течение беременности.

Первый год ребенка и возвращение на работу: что дальше

После рождения малыша система поддержки продолжает действовать. Законопроект предлагает выплачивать 7000 гривен в месяц одному из родителей, опекуну или другому родственнику, который непосредственно ухаживает за ребенком, до достижения им возраста одного года.

Кроме того, правительство продумало и механизм для поощрения родителей возвращаться на рынок труда. Если оба родителя выходят на работу после того, как ребенку исполнился год, они смогут получить отдельное пособие по уходу.

Размер и условия этой поддержки, по словам Мельничука, будет определять Кабмин уже после принятия закона.

Повышение рождаемости: цель правительственной инициативы

Тарас Мельничук подчеркнул, что главная цель этой реформы — создать благоприятные условия для повышения рождаемости в Украине и помочь родителям совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей.

— Законопроект направлен на создание условий для повышения уровня рождаемости, совмещения отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в предродовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения, — отметил представитель Кабмина в ВР.

Эта инициатива является прямым ответом на демографический кризис, который из-за полномасштабной войны приобрел угрожающие масштабы. Теперь слово за народными депутатами, которые должны рассмотреть и принять решение относительно будущего украинских семей.

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