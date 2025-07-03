Костыли, протезы, коляски: как украинцам бесплатно получить средства реабилитации

Знаешь ли ты, что протезы, костыли, коляски и многое другое, что помогает людям с инвалидностью, можно получить совершенно бесплатно?

И это касается не только военных, но и всех украинцев, кто в этом нуждается! Процесс стал намного проще, чтобы каждый мог получить необходимую помощь.

Что именно можно получить бесплатно?

Вспомогательные средства реабилитации (сокращенно ВСР) — это всё, что помогает людям лучше двигаться, ухаживать за собой, общаться. Вот что к ним относится:

Протезы и ортопедическая обувь.

Средства для самообслуживания: например, приспособления, чтобы легче одеваться.

Для передвижения: инвалидные коляски, ходунки, трости.

Для подъема и перемещения: специальные устройства.

Специальная мебель: например, кровати, которые могут подниматься.

Средства для общения и ориентации: например, телефоны для людей с определёнными потребностями.

Есть даже специальный список от Министерства социальной политики (Приказ № 309), где всё детально расписано: что можно получить и на какой срок.

Например, ортезы (специальные корсеты) дают на год, а мобильный телефон — на 5 лет.

Читать по теме Срочное лечение и реабилитация за границей: сколько украинцев воспользовались медицинской эвакуацией Какие страны приняли больше всего тяжелых пациентов из Украины?

Как это работает? Получить ВСР стало проще!

С 2023 года получить ВСР стало намного легче, ведь многие нуждаются в реабилитации.

Теперь не нужно бегать по кабинетам и собирать кучу бумаг. Костыли, коляски, протезы и другие базовые вещи можно получить прямо в больнице, без лишних задержек.

Всё начинается с того, что тебя осматривает специальная команда врачей (её называют мультидисциплинарная команда).

Они смотрят, что тебе нужно, и составляют индивидуальный план реабилитации.

ВСР на время и навсегда

Раньше было сложно получить необходимые приспособления после выписки из больницы, но теперь этот вопрос решён:

Для временного пользования (например, после травмы) можно взять стандартные ВСР серийного производства. Их можно забрать домой, а потом вернуть в ближайший кабинет ассистивных технологий, даже если ты брал их в другой больнице.

Если же у человека есть постоянные проблемы, которые ограничивают его повседневную жизнь, то можно получить протезы или ортезы, сделанные специально под его размеры. Эти средства возвращать не нужно, они остаются у человека навсегда.

Решение о выдаче ВСР записывается в индивидуальный план и вносится в электронную систему здравоохранения.

Теперь доступ к помощи стал намного проще, что даёт больше возможностей для каждого, кто в этом нуждается.

Ранее мы рассказывали, что в Киевской области открыли крупнейший центр восстановления для людей, пострадавших от войны. Он станет важной опорой для нуждающихся в медицинской и психологической помощи.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.