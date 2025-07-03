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Костыли, протезы, коляски: как украинцам бесплатно получить средства реабилитации

Мария Дзюба, редактор сайта 03 июля 2025, 08:15
Костыли, протезы, коляски: как украинцам бесплатно получить средства реабилитации
Фото Pexels

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