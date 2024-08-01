Бронирование в Дії заработало: как воспользоваться услугой

Украина все больше цифровизирует государственные системы. В частности, в цифровую плоскость также входит и процесс мобилизации. Кабинет Министров согласовал постановление о запуске бронирования в Дії.
В приложения Дії завершено тестирование и запущена новая услуга бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Отныне руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны могут забронировать сотрудников через портал Дія, — говорится в сообщении.
Отныне руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны могут забронировать сотрудников через портал Дія, — говорится в сообщении.
Как будет работать электронный сервис бронирования, как это сделать и в чем преимущества, рассказали в Министерстве цифровой трансформации.
Как отметили в Минцифре, электронный сервис бронирования устранит человеческий фактор и ускорит весь процесс бронирования до часа.
Решение по бронированию будет приниматься не человеком, а несколькими автоматическими проверками в реестрах.
Решение по бронированию будет приниматься не человеком, а несколькими автоматическими проверками в реестрах.
— На первом этапе бронирование в Дії будет работать для критически важных предприятий и для тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Далее перечень будет расширяться, — говорится в сообщении.
Для того чтобы забронировать работника в Дії, нужно выполнить несколько шагов.
Раньше мы рассказывали тебе, кого могут забронировать в 2024 году и при каких условиях: подробнее об этом — в другом материале.
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