Бронирование в Дії заработало: как воспользоваться услугой

Украина все больше цифровизирует государственные системы. В частности, в цифровую плоскость также входит и процесс мобилизации. Кабинет Министров согласовал постановление о запуске бронирования в Дії.

В приложения Дії завершено тестирование и запущена новая услуга бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отныне руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны могут забронировать сотрудников через портал Дія, — говорится в сообщении.

Как будет работать электронный сервис бронирования, как это сделать и в чем преимущества, рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

Бронирование в Дії: что известно

Как отметили в Минцифре, электронный сервис бронирования устранит человеческий фактор и ускорит весь процесс бронирования до часа.

Решение по бронированию будет приниматься не человеком, а несколькими автоматическими проверками в реестрах.

— На первом этапе бронирование в Дії будет работать для критически важных предприятий и для тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Далее перечень будет расширяться, — говорится в сообщении.

Для того чтобы забронировать работника в Дії, нужно выполнить несколько шагов.

Министерства и ОВА формируют списки учреждений, которые могут рассчитывать на бронирование своих работников. Руководитель узнает, сколько работников может забронировать благодаря автоматическому обмену данными между реестрами Пенсионного фонда и Минобороны, выбирает, кого хочет забронировать, и подтверждает заявление электронной подписью. Система проверяет наличие данных работника в реестре Оберіг, и действительно ли он работает на предприятии. В течение часа система выдает руководителю решение о бронировании работников, а также объяснение отказа, если такое имеется. Информация об успешном бронировании появляется в приложении Резерв+ сотрудника, ее также можно получить в бумажном виде. Работник получает отсрочку от призыва на военную службу на 12 месяцев или на срок действия договора.

Раньше мы рассказывали тебе, кого могут забронировать в 2024 году и при каких условиях: подробнее об этом — в другом материале.

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