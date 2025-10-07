Биометрические данные на границе: в ЕС скан лица заменит штамп в паспорте

С 12 октября 2025 года при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, в частности со странами ЕС, в паспортах больше не будут ставить традиционные штампы. Читай в материале, что изменится при пересечении границы со странами ЕС.

Биометрические данные при пересечении границы: детали нововведения

Европейский Союз переходит на электронную систему регистрации, требующую предоставления биометрических данных: сканирование лица, отпечатки пальцев и фото. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Изменения направлены на модернизацию базы данных ЕС для усиления безопасности и лучшего контроля за перемещением граждан третьих стран, включая украинцев.

На границе вместе с паспортом нужно предоставить биометрические данные, сканирование лица и отпечатки пальцев. Также система будет фиксировать дату и место пересечения границы, — объяснил Демченко.

По его словам, база будет содержать информацию о въезде и выезде в страны Европы, что позволит пограничникам Шенгена более эффективно отслеживать пребывание иностранцев.

Биометрические данные придется предоставлять при въезде и выезде каждый раз, чтобы полноценно идентифицировать личность. Польша уже начала проводить пробные процедуры, а полное использование в других странах может состояться не сразу 12 октября, а постепенно. Спикер советует украинцам учитывать это при планировании поездок во избежание задержек в очередях.

Для коллекционеров штампов в паспортах новость печальная, но для большинства путешественников электронная система обещает упрощение в долгосрочной перспективе.

Уже давно были сообщения о том, что ЕС хочет модернизировать свою базу данных для того, чтобы объединить разные страны, чтобы усилить безопасность, — добавил Демченко, отметив, что процедура будет проходить за пределами Украины, поэтому точные детали зависят от практического внедрения.

Ситуация на разных направлениях: комментарии спикера

В то же время представитель рассказал об оперативной ситуации на украинско-российской границе. За прошедшую неделю пограничники зафиксировали интенсивные обстрелы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Российские силы используют артиллерию, FPV-дроны, дроны на оптоволокне и авиацию.

Особенно активизировался враг на Волчанском направлении. На Покровском и Краматорском направлениях враг действует малыми пехотными группами без техники.

В Сумской области пограничники Сталевого кордону вместе с другими подразделениями активно противодействуют вражеским группам. Активность противника на этом направлении уменьшилась, но попытки продвижения продолжаются.



