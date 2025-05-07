Чрезмерная жара в Украине: каким будет лето 2025 и что говорят синоптики

Зонт от солнца — новый must have? С каждым годом украинское лето все больше напоминает африканский климат: асфальт плавится, кондиционеры не выдерживают нагрузки, а урожаи вянут прямо в поле.

После рекордной жары 2024 года многие с тревогой поглядывают на календарь и спрашивают себя: каким будет лето 2025-го? Похоже, что легкий ветерок и тень могут снова стать роскошью.

Синоптики уже бьют тревогу: в этом году вероятность аномального потепления составляет более 70%. Об этом рассказал Телеграф.

Чрезмерная жара в Украине

Как отмечает известный украинский синоптик Игорь Кибальчич, у лета 2025 есть все шансы стать еще одним чрезвычайно теплым сезоном.

— Температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1-1,5 °C. Но это не значит, что все месяцы будут одинаково жаркими.

Самый горячий период, вероятно, придется на период с 15 июля по 15 августа. Именно тогда возможны волны жары с температурой более 40°C, особенно на Юге и Востоке страны.

Интересно, что такие экстремальные показатели уже стали почти привычными. Климатологи отмечают, что Украина нагревается значительно быстрее, чем остальная планета.

Скорость потепления в Украине за период с 1961 по 2024 годы была почти в 2,5 раза выше глобальной, — рассказала Вера Балабух.

Быстрее всего меняется температура именно летом и зимой.

Предупреждение о жаре

Кроме температур, меняется и характер осадков. Традиционные дожди все чаще уступают место внезапным грозам и шквалам, которые иногда приносят с собой град и даже смерчи. Их появление предсказать сложно, ведь они носят локальный характер. Метеорологи предупреждают, что такие явления могут стать более частыми, особенно на фоне повышенной температуры и засух.

Больше всего нынешние прогнозы тревожат аграриев: засуха, нестабильные дожди и экстремальные температуры ставят под угрозу урожай. Еще несколько десятков лет назад средняя температура лета держалась в пределах +20°C, а сейчас — 35-градусная жара на несколько недель — уже не сенсация, а обыденность.

Еще одна особенность последних лет — сентябрь все чаще ведет себя как полноценный летний месяц. Температуры свыше +30°C фиксируются уже и осенью, что дополнительно усложняет сезонное планирование в сельском хозяйстве и энергетике.

Ранее мы рассказывали, куда поехать летом и как позволить это себе в условиях войны.

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