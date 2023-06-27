Не так много, как ты думаешь! Что нужно для поступления на магистратуру 2023 в Украине

Будущее способна построить именно образованная нация, поэтому украинцы продолжают интересоваться условиями вступительной кампании и, в частности, что нужно для поступления на магистратуру в Украине в 2023 году.
Поступающие должны прежде всего сдать ЕПВИ или ЕВИ в зависимости от требований ВУЗа и выбранной специальности.
ЕПВИ или единственное профессиональное вступительное испытание — это форма вступительного испытания, предусматривающая выполнение теста по праву и общим учебным юридическим компетентностям. Что же касается единого вступительного испытания, или ЕВИ, то оно должно проверить знание иностранного языка среди поступающих.
Сдавать ЕВИ и ЕПВИ в 2023 году необходимо для поступления на специализации:
Кроме того, сдать ЕВИ и ЕФОВ, или единственный вступительный экзамен и пройти профессиональное испытание необходимо будет и поступающим, которые хотят получить специальность журналиста.
По данным Минобразования, в 2023 году подавать документы на магистратуру можно только в электронной форме за исключением некоторых случаев.
В бумажной форме можно подать документы на магистратуру:
Зарегистрироваться в личном электронном кабинете поступающего можно с 1 июля.
Пройти собеседования вместо ЕВИ, сдать профессиональные экзамены вместо ЕФОВ можно будет с 17 по 28 июля (включительно).
Пройти регистрацию для участия в конкурсном отборе можно будет с 31 июля по 18:00 21 августа.
Однако рекомендуется проверить, не установил ли ЗВО в своих правилах приема еще какие-либо дополнительные документы, необходимые для поступления.
Также важно не забыть взять с собой на собеседование и профессиональный экзамен документ, удостоверяющий личность.
Хочешь проверить, не забылось ли что-нибудь важное? Тогда читай, какие документы нужны для поступления в университет в Украине.
А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!