Не так много, как ты думаешь! Что нужно для поступления на магистратуру 2023 в Украине

Будущее способна построить именно образованная нация, поэтому украинцы продолжают интересоваться условиями вступительной кампании и, в частности, что нужно для поступления на магистратуру в Украине в 2023 году.

Что нужно для поступления на магистратуру

Поступающие должны прежде всего сдать ЕПВИ или ЕВИ в зависимости от требований ВУЗа и выбранной специальности.

ЕПВИ или единственное профессиональное вступительное испытание — это форма вступительного испытания, предусматривающая выполнение теста по праву и общим учебным юридическим компетентностям. Что же касается единого вступительного испытания, или ЕВИ, то оно должно проверить знание иностранного языка среди поступающих.

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Сдавать ЕВИ и ЕПВИ в 2023 году необходимо для поступления на специализации:

социальные и поведенческие науки;

управление и администрирование;

право;

публичное управление и администрирование;

международные отношения.

Кроме того, сдать ЕВИ и ЕФОВ, или единственный вступительный экзамен и пройти профессиональное испытание необходимо будет и поступающим, которые хотят получить специальность журналиста.

Как подавать документы на магистратуру в 2023 году

По данным Минобразования, в 2023 году подавать документы на магистратуру можно только в электронной форме за исключением некоторых случаев.

В бумажной форме можно подать документы на магистратуру:

если документы представляют иностранцы и лица без гражданства, кроме тех, кто имеет вид о постоянном проживании в Украине;

если поступающие представляют иностранный документ об образовании;

если поступающий должен подать еще документ о ранее полученном образовании, выданном до введения фотополимерных технологий их изготовления;

если заявление на поступление подают до или после установленных Порядком приема сроков работы электронных кабинетов поступающих;

если невозможно зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего;

если невозможно подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии ЗВО.

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В какие сроки нужно подавать документы на магистратуру в 2023 году

Зарегистрироваться в личном электронном кабинете поступающего можно с 1 июля.

Пройти собеседования вместо ЕВИ, сдать профессиональные экзамены вместо ЕФОВ можно будет с 17 по 28 июля (включительно).

Пройти регистрацию для участия в конкурсном отборе можно будет с 31 июля по 18:00 21 августа.

Какие документы необходимы для подачи заявлений на поступление в магистратуру

Копия документа (одного из документов), удостоверяющего личность. Копия военно-учетного документа (у военнообязанных — военного билета или временного удостоверения, а у призывников — удостоверение о приписке к призывным участкам). Копия документа о ранее полученном образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление; Копия приложения к документу о ранее полученном образовательном уровне; Копия сертификата (сертификатов) ЕВИ/ЕПВИ; Четыре цветные фотографии размером 3х4 см.

Однако рекомендуется проверить, не установил ли ЗВО в своих правилах приема еще какие-либо дополнительные документы, необходимые для поступления.

Также важно не забыть взять с собой на собеседование и профессиональный экзамен документ, удостоверяющий личность.

Хочешь проверить, не забылось ли что-нибудь важное? Тогда читай, какие документы нужны для поступления в университет в Украине.

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