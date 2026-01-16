Кабмин разработал шаги по преодолению чрезвычайной ситуации в энергетике — детали

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство продолжает принимать определенные меры для преодоления последствий чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны — детали читай в материале.

Чрезвычайная ситуация в энергосистеме: как это будет происходить

Прежде всего, руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмигаль.

Как отмечалось, правительство запустило постоянные штабы, среди которых общегосударственное и отдельное для Киева и области. Они работают круглосуточно, координируя действия энергетиков, коммунальщиков, ГСЧС, органов местной и центральных органов исполнительной власти.

На тех территориях, где было введено ЧС в электроэнергетике, допускается ослабление правил комендантского часа: гражданам будет разрешено без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, а именно в ТРЦ, обеспечивающих функции пунктов несокрушимости, пункты обогрева, а также поддержание жизнедеятельности людей и бизнеса.

Кроме того, силы безопасности и обороны обеспечат контроль и общественный порядок, а движение частного транспорта будет разрешено.

Штаб по ликвидации последствий ЧС или ОВА могут определять дополнительные меры по смягчению комендантского часа. Территорию, на которой будут действовать эти послабления, определит комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, первое заседание которой состоится 16 января.

Кабмин ввел ряд неотложных мер по стабилизации ситуации в энергетике и обеспечению безопасности граждан в зимний период. В частности, МОН совместно с КГГА поручено продлить или установить зимние каникулы в столичных школах до 1 февраля текущего года, при этом решение не затрагивает работу детских садов.

В других регионах страны министерство вместе с ОВА должно оценить ситуацию, чтобы определить целесообразность временного перехода на дистанционное обучение или аналогичного продления каникул.

Параллельно с этим правительство создает условия для оперативного увеличения импорта электроэнергии государственными компаниями и бизнесом, а местные власти по всей стране обязаны существенно сократить потребление электричества, ограничив наружное освещение зданий, рекламную подсветку и избыточное уличное освещение.

Особое внимание уделяется поддержке жилого сектора, в частности, правительство прорабатывает возможность отнести дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры для обеспечения их постоянного обогрева.

В Киеве и области проведут тщательный анализ состояния всех коммунальных сетей, уделяя особое внимание обесточенным объектам, для жителей которых организуют подвоз воды и установку резервных источников питания.

Кроме того, ведомства получили поручение максимально упростить процедуры подключения модульных котельных, газотурбинных и когенерационных установок, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, должна сократить сроки рассмотрения проектной документации для быстрого наращивания распределенной генерации.

Для поддержки населения в условиях чрезвычайной ситуации по всей Украине развернуто более десяти тысяч пунктов несокрушимости, из которых более 1200 — в Киеве, а еще более трех тысяч единиц находятся в резерве и будут задействованы при необходимости. Работа этих локаций, включающая в себя обеспечение горючим, связью и горячим питанием, находится под ежедневным контролем министерств и экстренных служб.

Также производится оперативное перераспределение генераторов между регионами в зависимости от фактической потребности в оборудовании. Координацию всех процессов осуществляет премьер-министр Денис Шмигаль, а для приема сообщений от граждан об отсутствии тепла, воды или света в круглосуточном режиме продолжает работать линия 112.

Раньше мы писали полный список адресов “Пунктів незламності” в Киеве — читай в материале, где можно посмотреть каждый адрес.

