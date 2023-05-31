Новая цена на электроэнергию: как вырос тариф для населения и почему

Зима 2022-2023 и отопительный сезон были сложными для украинцев. Россияне обстреливали энергетические объекты, поэтому страна переживала блэкауты. Месяцами украинцы жили в режиме аварийных отключений света. Тогда власти решили не повышать цены на электроэнергию до конца отопительного сезона.

Впрочем, сейчас Кабинет министров Украины принял решение о повышении тарифов на электроэнергию.

Как вырастут цены на электроэнергию

Кабинет Министров поддержал повышение тарифов на электроэнергию почти вдвое.

С 1 июня 2023 года тариф на электроэнергию для населения устанавливается на уровне 2,64 грн за кВт-ч.

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Суспільне.

Он пояснил, что рост тарифов вызван разрушениями и повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских авиаударов.

— Если бы мы не приняли это решение, то следующей зимой были бы без света. Это решение позволит нам обеспечить стабильность работы энергосистемы. К сожалению, мы все еще имеем упущенные существенные мощности в генерации. Мы выходим из нынешнего сценария к следующему отапливаемому сезону, — подчеркнул Геращенко.

Он также полагает, что в следующий осенне-зимний период Россия может снова обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.

Чтобы правильно платить коммунальные платежки, нужно своевременно передавать показатели. Ранее мы рассказывали, как передать показания за свет, инструкции очень просты.

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