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Новая цена на электроэнергию: как вырос тариф для населения и почему

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 мая 2023, 09:00
Ціна на електроенергію: Кабмін ухвалив нові тарифи
Фото: Pexels

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